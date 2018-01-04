LogDog — мобильная система безопасности для ваших онлайн-аккаунтов. Это служба безопасности Интернета, которая немедленно направляет вам оповещение о любой подозрительной деятельности в ваших аккаунтах, чтобы вы сразу же смогли принять меры и защитить свою конфиденциальность.

Приложение постоянно проверяет ваши аккаунты и контролирует место и время входа в них, число сообщений и другие различные параметры. Если приложение обнаруживает что-нибудь необычное, например, попытку кражи личных данных, оно немедленно предупреждает вас, чтобы вы смогли предотвратить взлом.

Программа безопасности защищает вашу конфиденциальность во всех основных аккаунтах: