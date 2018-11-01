Makesoft DuplicateFinder для Windows

Makesoft DuplicateFinder 1.1.7

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Описание Makesoft DuplicateFinder 1.1.7Описание   Скачать Makesoft DuplicateFinder 1.1.7СКАЧАТЬ (4,41 Мб) Скриншоты Makesoft DuplicateFinder 1.1.7Скриншоты (1)   Статистика Makesoft DuplicateFinder 1.1.7Статистика   Отзывы о Makesoft DuplicateFinder 1.1.7Отзывы (0)  
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Makesoft DuplicateFinder - приложение, которое будет осуществлять глубокое сканирование всех типов файлов - фотографий, музыки, видео, документов, презентаций, текстовых файлов. Необходимо всего лишь указать тип файлов, задать предпочитаемый алгоритм поиска и программа обязательно найдет дубликаты файлов.

После того как эти файлы будут найдены, пользователю будет предоставлена возможность выбрать, какой из найденных дубликатов следует удалить, а какой оставить.

Утилита может может осуществлять поиск по разным алгоритмам:

  • Byte by Byte
  • CRC32
  • MD5 Hash
  • SHA-1 Hash
Что нового в Makesoft DuplicateFinder 1.1.7?
  • Улучшен поисковый движок
Скриншоты Makesoft DuplicateFinder:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $19.99
Ограничение в работе программы10 запусков
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP, 2000, 2003
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 58
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПоиск файлов
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Отзывы о программе Makesoft DuplicateFinder

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