Makesoft DuplicateFinder - приложение, которое будет осуществлять глубокое сканирование всех типов файлов - фотографий, музыки, видео, документов, презентаций, текстовых файлов. Необходимо всего лишь указать тип файлов, задать предпочитаемый алгоритм поиска и программа обязательно найдет дубликаты файлов.

После того как эти файлы будут найдены, пользователю будет предоставлена возможность выбрать, какой из найденных дубликатов следует удалить, а какой оставить.

Утилита может может осуществлять поиск по разным алгоритмам: