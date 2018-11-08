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Точка.Документы.Ценники для Windows

Точка.Документы.Ценники 1.2

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Описание Точка.Документы.Ценники 1.2Описание   Скачать Точка.Документы.Ценники 1.2СКАЧАТЬ (50,7 Мб) Скриншоты Точка.Документы.Ценники 1.2Скриншоты (1)   Статистика Точка.Документы.Ценники 1.2Статистика   Отзывы о Точка.Документы.Ценники 1.2Отзывы (1)  
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4.85 из 5, всего оценок - 7
  • Рейтинг программы - 4.85 из 5
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Точка.Документы.Ценники - программа для разработки и печати ценников. Приложение хранит все шаблоны ценников и информацию о товарах в файле-каталоге. Для нормальной работы программы количество товаров не должно превышать 10000 наименований.

Приложение позволяет найти товары по любой части названия товара. Если однажды Вы распечатали какой-то ценник, то всегда можете распечатать его снова и снова с другой или той же самой ценой. Программа не использует баз данных и не требует настройки, а также позволяет создавать новые шаблоны ценников произвольного вида и форм. Можно сохранять шаблоны ценников в файл и использовать эти шаблоны на другом компьютере.

На ценник можно добавить изображение товара, логотип магазина, штрих-код и произвольный текст, можно расположить одну из стандартных фигур из существующего набора векторных изображений.

Вместе с программой поставляется готовый файл-каталог с наименованиями товаров и шаблонами ценников. В приложении имеется функция копирования, которая позволит на базе готовых товаров и шаблонов создавать собственные модификации товаров и шаблонов ценников.

Скриншоты Точка.Документы.Ценники:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 616
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТорговля - Касса, чеки, ценники - Ведение дел
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Отзывы о программе Точка.Документы.Ценники

Игорь про Точка.Документы.Ценники 1.0 [08-11-2018]

Программа печатает. Спасибо авторам. Хотелось бы побольше разных ценников. Где можно взять их?
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