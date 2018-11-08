Точка.Документы.Ценники - программа для разработки и печати ценников. Приложение хранит все шаблоны ценников и информацию о товарах в файле-каталоге. Для нормальной работы программы количество товаров не должно превышать 10000 наименований.

Приложение позволяет найти товары по любой части названия товара. Если однажды Вы распечатали какой-то ценник, то всегда можете распечатать его снова и снова с другой или той же самой ценой. Программа не использует баз данных и не требует настройки, а также позволяет создавать новые шаблоны ценников произвольного вида и форм. Можно сохранять шаблоны ценников в файл и использовать эти шаблоны на другом компьютере.

На ценник можно добавить изображение товара, логотип магазина, штрих-код и произвольный текст, можно расположить одну из стандартных фигур из существующего набора векторных изображений.

Вместе с программой поставляется готовый файл-каталог с наименованиями товаров и шаблонами ценников. В приложении имеется функция копирования, которая позволит на базе готовых товаров и шаблонов создавать собственные модификации товаров и шаблонов ценников.