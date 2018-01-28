iTools для Windows

iTools 4.3.1.5

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Описание iTools 4.3.1.5Описание   Скачать iTools 4.3.1.5СКАЧАТЬ (23,13 Мб) Скриншоты iTools 4.3.1.5Скриншоты (5)   Статистика iTools 4.3.1.5Статистика   Отзывы о iTools 4.3.1.5Отзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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iTools - универсальный инструмент для управления iPod, iPhone и iPad, с помощью которого можно легко передавать аудио-, видеофайлы и фото с ПК на мобильное устройство и обратно, осуществлять резервное копирование или восстановление данных на устройствах Apple, экспорт фотографий в один клик, создавать собственные рингтоны, работать с сообщениями, заметками, контактами, закладками, историей звонков и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • Передача аудио/видео/фото между ПК и iOS и обратно.
  • Мгновенный экспорт фотографий с мобильного устройства.
  • Возможность создания рингтонов.
  • Резервное копирование или восстановление данных на устройствах Apple.
  • Подключение к ПК как с помощью кабель, так и посредством Wi-Fi.
  • Наличие менеджера иконок, с помощью которого можно сортировать значки на своем устройстве, а также осуществлять резервное копирование/восстановление расположения.
  • Мастер батареи, с помощью которого можно узнать подробную информацию о батарее вашего устройства (реальная емкость, проектная мощность, загрузочное напряжение, серийный номер аккумулятора и пр.) и ее состоянии.
  • Полная поддержка с iPhone 8/8 Plus и iOS 11.
Скриншоты iTools:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29,95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 434
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе iTools

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