Microsoft ActiveSync - бесплатная утилита от компании Microsoft, предназначенная для синхронизации различных мобильных устройств под управлением Windows Mobile с ПК.

MOBILedit! - удобная и многофункциональная программа для управления мобильным телефоном с ПК посредством Bluetooth, ИК-порт или кабель. Позволяет переносить

Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia

Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113

Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать

Samsung Smart Switch 4.1.17102_8

Samsung Smart Switch - полезный инструмент для владельцев смартфонов Samsung, с помощью которого можно быстро и легко осуществлять миграцию данных на новое

Nokia Suite 3.8.54

Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,