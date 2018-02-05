DJ Music Mixer - продвинутый инструмент для профессиональных и начинающих диджеев, с помощью которого можно быстро и легко микшировать треки. Присутствует возможность зацикливать треки, создавать автопереходы и рифы между композициями, изменять питч, применять разнообразные аудиоэффекты в режиме реального времени и многое другое.

В программе также имеется встроенный сэмплер, настраиваемый эквалайзер с готовыми пресетами настроек, функция удаления вокала с любой музыкальной дорожки, микширование видео, конвертация аудио файлы, извлечения аудио дорожки из Audio CD и видеофайлов и пр.

Основные возможности: