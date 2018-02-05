DJ Music Mixer для Windows

DJ Music Mixer 6.9.1.0

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Описание DJ Music Mixer 6.9.1.0Описание   Скачать DJ Music Mixer 6.9.1.0СКАЧАТЬ (30,19 Мб) Скриншоты DJ Music Mixer 6.9.1.0Скриншоты (2)   Статистика DJ Music Mixer 6.9.1.0Статистика   Отзывы о DJ Music Mixer 6.9.1.0Отзывы (0)  
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4.67 из 5, всего оценок - 3
  • Рейтинг программы - 4.67 из 5
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DJ Music Mixer - продвинутый инструмент для профессиональных и начинающих диджеев, с помощью которого можно быстро и легко микшировать треки. Присутствует возможность зацикливать треки, создавать автопереходы и рифы между композициями, изменять питч, применять разнообразные аудиоэффекты в режиме реального времени и многое другое.

В программе также имеется встроенный сэмплер, настраиваемый эквалайзер с готовыми пресетами настроек, функция удаления вокала с любой музыкальной дорожки, микширование видео, конвертация аудио файлы, извлечения аудио дорожки из Audio CD и видеофайлов и пр.

Основные возможности:

  • Проффесиональное микширование треков с кроссфейдом.
  • Мощные эквалайзеры с предустановленными настройками.
  • Полное управление микшированием звука с использованием функций cue и loop.
  • Настраиваемые эффекты в реальном времени.
  • Встроенный семплер.
  • Возможность микшировать видео.
  • Поддержка различных форматов плейлистов.
Скриншоты DJ Music Mixer:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $29.95
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)5 / 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDJ Студии, микшеры
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Отзывы о программе DJ Music Mixer

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