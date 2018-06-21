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Научный журнал для Android

Научный журнал 2.1.803 для Android

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Описание Научный журнал 2.1.803 для AndroidОписание   Скачать Научный журнал 2.1.803 для AndroidСКАЧАТЬ (9,06 Мб) Скриншоты Научный журнал 2.1.803 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Научный журнал 2.1.803 для AndroidСтатистика   Отзывы о Научный журнал 2.1.803 для AndroidОтзывы (0)  
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Научный журнал – бесплатное приложение от Google, с помощью которого преподаватели и просто любители науки могут проводить эксперименты и сохранять данные о них. Исследования осуществляются при помощи датчиков, встроенных в устройство или подключенных через Bluetooth.

Приложение позволяет:

  • Измерять уровень освещенности, силу звука, ускорение, давление воздуха и многое другое.
  • Делать снимки в ходе экспериментов и оставлять комментарии (скоро мы добавим много новых типов заметок).
  • Подключать через Bluetooth внешние датчики устройств Arduino и Vernier.
  • Экспортировать данные, зарегистрированные датчиками, в виде CSV-файлов.
  • Создавать триггеры для записи данных и комментариев.
  • Включать сонификацию: звуковое представление данных на графиках.
Скриншоты Научный журнал:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 237
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Научный журнал отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Научный журнал

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