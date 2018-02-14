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Science Journal для Android

Science Journal 2.0.604 для Android

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Описание Science Journal 2.0.604 для AndroidОписание   Скачать Science Journal 2.0.604 для AndroidСКАЧАТЬ (9,03 Мб) Скриншоты Science Journal 2.0.604 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Science Journal 2.0.604 для AndroidСтатистика   Отзывы о Science Journal 2.0.604 для AndroidОтзывы (0)  
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Science Journal – бесплатное приложение от Google, с помощью которого преподаватели и просто любители науки могут проводить эксперименты и сохранять данные о них. Исследования осуществляются при помощи датчиков, встроенных в устройство или подключенных через Bluetooth.

Приложение позволяет:

  • Измерять уровень освещенности, силу звука, ускорение, давление воздуха и многое другое.
  • Делать снимки в ходе экспериментов и оставлять комментарии (скоро мы добавим много новых типов заметок).
  • Подключать через Bluetooth внешние датчики устройств Arduino и Vernier.
  • Экспортировать данные, зарегистрированные датчиками, в виде CSV-файлов.
  • Создавать триггеры для записи данных и комментариев.
  • Включать сонификацию: звуковое представление данных на графиках.
Что нового в Science Journal 2.0.604 для Android?
  • Исправлены ошибки.
Скриншоты Science Journal:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 137
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа Science Journal отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Science Journal

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