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VideoShow для Android

VideoShow 7.6.6rc для Android

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Описание VideoShow 7.6.6rc для AndroidОписание   Скачать VideoShow 7.6.6rc для AndroidСКАЧАТЬ (25,01 Мб) Скриншоты VideoShow 7.6.6rc для AndroidСкриншоты (10)   Статистика VideoShow 7.6.6rc для AndroidСтатистика   Отзывы о VideoShow 7.6.6rc для AndroidОтзывы (0)  
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VideoShow видео редактор – редактируйте видеофайлы, добавляйте комментарии и субтитры, используйте один из 10000 саундтреков для своего клипа.

В приложении собраны самые необходимые инструменты для быстрого и удобного редактирования видео. В каталоге видео редактора содержаться более 10000 саундтреков, разделенных по категориям. По желанию, вы сможете наложить на видеоряд свой голос или другие звуковые эффекты. Вместо обычных надписей можно добавить забавный дудл.

Другие возможности редактора:

  • Более 50 тем для быстрого создания видео.
  • Различные стили текста и шрифты для субтитров.
  • Поддержка более 30 фильтров.
  • Создание клипов из ваших фотографий.
  • Квадратные темы и режимы для пользователей Instagram.
  • Инструмент «Ножницы», функция быстрой обрезки, функция сжатия видео.
  • Преобразование саундтрека из видео в файл mp3.
Скриншоты VideoShow:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 65
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
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