FPS Monitor для Windows

FPS Monitor 4400

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Описание FPS Monitor 4400Описание   Скачать FPS Monitor 4400СКАЧАТЬ (8,58 Мб) Скриншоты FPS Monitor 4400Скриншоты (3)   Статистика FPS Monitor 4400Статистика   Отзывы о FPS Monitor 4400Отзывы (3)  
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4.40 из 5, всего оценок - 10
  • Рейтинг программы - 4.40 из 5
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FPS Monitor - это программа для вывода на экран FPS и различных сенсоров (CPU/GPU/RAM/NET/DRV и др.) поверх игры. Во время работы утилита опрашивает почти все системы, задействованные в игре и хоть как-то влияющие на комфорт от игры, и покажет, что сильнее нагружается - процессор или видеокарта.

Можно выбрать шрифт, размеры, стили, цвета, варианты отрисовки значений сенсоров. Также присутствует возможность не только показывать данные в реальном времени поверх игры, но и собирать статистику за определенный промежуток времени и записывать ее в файл для дальнейшего анализа.

Основные возможности:

  • Вывод FPS (включая минимальный/средний/максимальный и время генерации кадра).
  • Вывод подробных данных по процессору, видеокарте, памяти, сетевой активности, дискам и т.д. Всего более 40 датчиков и сенсоров.
  • Вывод любых данных по сенсорам и датчикам в числах и/или на наглядных графиках.
  • Оповещение о критических значениях всех важных параметров (если у вас к примеру перегревается видеокарта, или заполнилась оперативка и т.д.).
  • Настройка интерфейса прямо в окне программы - добавление/удаление сенсоров, установка границ предельных значений, изменение цвета, размеров, шрифтов, выравнивания и положения любых выводимых данных.
  • Настройка интерфейса еще до входа в игру просто загрузив скриншот или зайдя в игру.
  • Размещение надписей и картинок и использование этого как дополнительную возможность настроить Stream-HUD.
  • Переключение между несколькими готовыми пресетами настроек и возможность создавать их самостоятельно.
  • Создание скриншотов.
  • Поддержка "горячих клавиш".
  • Малое потребление системных ресурсов.

Можно без каких-либо ограничений бесплатно пользоваться всем функционалом, единственное отличие не активированной программы от лицензии - напоминание с просьбой подержать разработчиков.

Скриншоты FPS Monitor:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: 399 руб.
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)47 / 6 063
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты - Мониторинг, Анализ
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Отзывы о программе FPS Monitor

Вадим про FPS Monitor 4327 [20-01-2018]

скачал установилась- при открытии пк зависает и не реагирует ни на что
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Михаил в ответ Вадим про FPS Monitor 4327 [22-01-2018]

Напишите в саппорт, адрес есть на сайте программцы. Вам обязательно помогут.
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Слон про FPS Monitor 4327 [08-11-2017]

Годная софтина!
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