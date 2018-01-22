FPS Monitor - это программа для вывода на экран FPS и различных сенсоров (CPU/GPU/RAM/NET/DRV и др.) поверх игры. Во время работы утилита опрашивает почти все системы, задействованные в игре и хоть как-то влияющие на комфорт от игры, и покажет, что сильнее нагружается - процессор или видеокарта.

Можно выбрать шрифт, размеры, стили, цвета, варианты отрисовки значений сенсоров. Также присутствует возможность не только показывать данные в реальном времени поверх игры, но и собирать статистику за определенный промежуток времени и записывать ее в файл для дальнейшего анализа.

Основные возможности:

Вывод FPS (включая минимальный/средний/максимальный и время генерации кадра).

Вывод подробных данных по процессору, видеокарте, памяти, сетевой активности, дискам и т.д. Всего более 40 датчиков и сенсоров.

Вывод любых данных по сенсорам и датчикам в числах и/или на наглядных графиках.

Оповещение о критических значениях всех важных параметров (если у вас к примеру перегревается видеокарта, или заполнилась оперативка и т.д.).

Настройка интерфейса прямо в окне программы - добавление/удаление сенсоров, установка границ предельных значений, изменение цвета, размеров, шрифтов, выравнивания и положения любых выводимых данных.

Настройка интерфейса еще до входа в игру просто загрузив скриншот или зайдя в игру.

Размещение надписей и картинок и использование этого как дополнительную возможность настроить Stream-HUD.

Переключение между несколькими готовыми пресетами настроек и возможность создавать их самостоятельно.

Создание скриншотов.

Поддержка "горячих клавиш".

Малое потребление системных ресурсов.

Можно без каких-либо ограничений бесплатно пользоваться всем функционалом, единственное отличие не активированной программы от лицензии - напоминание с просьбой подержать разработчиков.