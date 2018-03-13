Video Download Capture - удобное в использовании приложение для загрузки видео с YouTube, Dailymotion, Vevo, Vimeo, Fox, AcFun, Lynda, Bilibili, Youku, Hulu и других онлайн-сервисов. Поддерживается одновременная загрузка нескольких видео, работа с протоколами HTTP, FTP, RTMP и пр.

Присутствует возможность конвертировать аудио и видео файлы в различные форматы, просматривать мультимедийные файлы с помощью встроенного проигрывателя. Также пользователю доступен ряд дополнительных инструментов, как например захват экрана, аудио/видео редактор, возможность легко и быстро добавлять аудио и видео файлы в iTunes и многое другое.

Ключевые особенности: