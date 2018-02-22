Audio Converter Pro для Windows

Audio Converter Pro 5.8.0.0

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Audio Converter Pro 5.8.0.0Описание   Скачать Audio Converter Pro 5.8.0.0СКАЧАТЬ (49,6 Мб) Скриншоты Audio Converter Pro 5.8.0.0Скриншоты (6)   Статистика Audio Converter Pro 5.8.0.0Статистика   Отзывы о Audio Converter Pro 5.8.0.0Отзывы (0)  
Оцените программу!
3.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 3.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Audio Converter Pro - универсальный конвертер аудио, с помощью которого можно быстро и легко преобразовать выбранный аудиофайл в различные форматы (MP3, WMA, WAV, M4A, RA, OGG, FLAC и пр.). Также в приложении имеется функция извлечения аудио из всех популярных видеоформатов, с возможностью их дальнейшего преобразования в любой современный аудиоформат.

Присутствует возможность конвертировать аудио CD-треки, редактировать метатеги, записывать аудио CD, MP3 CD and DVD, обрезать и объединять аудиофайлы, переименовывать одновременно большое количество аудиофайлов, настраивать аудиокодеки, частоту дискретизации, скорость передачи данных и многое другое.

Ключевые возможности программы:

  • Возможность конвертации аудио между популярными форматами.
  • Наличие готовых пресетов для различных мобильных устройств и проигрывателей.
  • Загрузка видео с более 1000 онлайн-сервисов.
  • Запись музыки и голоса с различных источников.
  • Извлечение звуковой дорожки из незащищенных DVD-дисков и видео, с дальнейшим сохранением во все популярные аудио форматы (MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, AAC, AMR, MP2, RA, AC3, FLAC, MKA, AU, AIFF, M4B, M4R и SWF).
  • Запись Audio CD, MP3 и WMA CD / DVD-дисков для CD-плееров и музыкальных центров.
  • Создание рингтонов для iPhone.
  • Редактирование аудиофайлов с возможностью их обрезки и объединения.
  • Пакетное преобразование аудиофайлов и многое другое.
Скриншоты Audio Converter Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение в работе программыфункциональные ограничения
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 81
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКонверторы
ТОП-сегодня раздела "Конверторы"
 

Format Factory 4.2.0.0

Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи жизни, с помощью которого можно без проблем преобразовать видео, аудио и

Free Audio Converter 5.1.6.913

Free Audio Converter - шустрая утилита для конвертирования практически любых аудио файлов. Присутствуют настраиваемые пресеты, поддерживается пакетная конвертация

Xilisoft MP4 to MP3 Converter 6.8.0 build 1101

Xilisoft MP4 to MP3 Converter - программа для извлечения и конвертирования аудио из видео файлов. Конвертирует MP4 и многие другие популярные видео форматы, а также

XviD4PSP 7.0.443

XviD4PSP - универсальный пакетный аудио/видео конвертер, позволяющий работать практически со всеми известными медиаформатами (AVI, DIVX, ASF, MPG, MPE, M2V, MPEG,

Medieval CUE Splitter 1.2 / 2.0.5

CUE Splitter - бесплатная утилита для разбивания больших аудио треков на отдельные композиции. При осуществлении данной операции используется информация, полученная

XRECODE 3 1.74

XRECODE - аудио-конвертер, позволяющий быстро и без особого труда преобразовать практически все аудиоформаты. Поддерживается запись аудиодорожки из видеофайлов и

скачать Adguard

Отзывы о программе Audio Converter Pro

Admin

Отзывов о программе Audio Converter Pro 5.8.0.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 