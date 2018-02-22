Audio Converter Pro - универсальный конвертер аудио, с помощью которого можно быстро и легко преобразовать выбранный аудиофайл в различные форматы (MP3, WMA, WAV, M4A, RA, OGG, FLAC и пр.). Также в приложении имеется функция извлечения аудио из всех популярных видеоформатов, с возможностью их дальнейшего преобразования в любой современный аудиоформат.
Присутствует возможность конвертировать аудио CD-треки, редактировать метатеги, записывать аудио CD, MP3 CD and DVD, обрезать и объединять аудиофайлы, переименовывать одновременно большое количество аудиофайлов, настраивать аудиокодеки, частоту дискретизации, скорость передачи данных и многое другое.
Ключевые возможности программы:
Возможность конвертации аудио между популярными форматами.
Наличие готовых пресетов для различных мобильных устройств и проигрывателей.
Загрузка видео с более 1000 онлайн-сервисов.
Запись музыки и голоса с различных источников.
Извлечение звуковой дорожки из незащищенных DVD-дисков и видео, с дальнейшим сохранением во все популярные аудио форматы (MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, AAC, AMR, MP2, RA, AC3, FLAC, MKA, AU, AIFF, M4B, M4R и SWF).
Запись Audio CD, MP3 и WMA CD / DVD-дисков для CD-плееров и музыкальных центров.
Создание рингтонов для iPhone.
Редактирование аудиофайлов с возможностью их обрезки и объединения.
Пакетное преобразование аудиофайлов и многое другое.