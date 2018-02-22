Audio Converter Pro - универсальный конвертер аудио, с помощью которого можно быстро и легко преобразовать выбранный аудиофайл в различные форматы (MP3, WMA, WAV, M4A, RA, OGG, FLAC и пр.). Также в приложении имеется функция извлечения аудио из всех популярных видеоформатов, с возможностью их дальнейшего преобразования в любой современный аудиоформат.

Присутствует возможность конвертировать аудио CD-треки, редактировать метатеги, записывать аудио CD, MP3 CD and DVD, обрезать и объединять аудиофайлы, переименовывать одновременно большое количество аудиофайлов, настраивать аудиокодеки, частоту дискретизации, скорость передачи данных и многое другое.

Ключевые возможности программы: