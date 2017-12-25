Android Pay для Android

Android Pay 1.36.177845727 для Android

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Описание Android Pay 1.36.177845727 для AndroidОписание   Скачать Android Pay 1.36.177845727 для AndroidСКАЧАТЬ (9,24 Мб) Скриншоты Android Pay 1.36.177845727 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика Android Pay 1.36.177845727 для AndroidСтатистика   Отзывы о Android Pay 1.36.177845727 для AndroidОтзывы (0)  
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Android Pay – удобное Android-приложение, которое позволяет быстро, удобно и безопасно расплачиваться в обычных и интернет-магазинах, а также совершать покупки в других приложениях с помощью своего мобильного устройства.

Ключевые особенности приложения:

  • Чтобы начать оплачивать покупки с помощью Android Pay, просто добавьте в приложение карту одного из банков–участников.
  • При оплате вместо номера карты используется номер виртуального счета, поэтому ваша платежная информация остается в безопасности.
  • Приложение работает на телефонах Android версии 4.4 и выше, на которых включена функция NFC. Android Pay не поддерживается на устройствах с открытым root-доступом.
Что нового в Android Pay 1.36.177845727 для Android?
  • Android Pay теперь доступен в России
Скриншоты Android Pay:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 57
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа Android Pay отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Android Pay

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