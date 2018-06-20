Длинные нарды 5.51 для Android Длинные нарды – популярная настольная игра предложит вам сразиться с вашим «андроидом», с друзьями на одном устройстве или с другими игроками по сети/Bluetooth. В Chess Free 2.72 для Android Chess Free – один из лучших вариантов шахмат для Android. Играйте против других соперников или попробуйте победить искусственный интеллект. Присутствуют все Chess for Android 5.7.1 для Android Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается горизонтальная и вертикальная ориентация экрана. В настройках

Короткие нарды 1.11 для Android Короткие нарды – попробуйте свои силы в настольной игре. Найдите себе соперников в интернете, пригласите играть знакомого на одном устройстве или связывайтесь с 250+ Solitaire Collection 4.8.0 для Android 250+ Solitaire Collection – отличный набор пасьянсов на любой вкус. В игре присутствуют практически все популярные пасьянсы, включая Свободную ячейку, Косынку, Spider 4.9.11 для Android Spider — стандартный пасьянс Паук, входящий в состав ОС Windows. В игре несколько вариантов сложности, несколько вариантов оформления игрового стола, возможность