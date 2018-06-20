Go Free для Android

Go Free 2.22 для Android

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Описание Go Free 2.22 для AndroidОписание   Скачать Go Free 2.22 для AndroidСКАЧАТЬ (29,93 Мб) Скриншоты Go Free 2.22 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Go Free 2.22 для AndroidСтатистика   Отзывы о Go Free 2.22 для AndroidОтзывы (0)  
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Go Free - одна из древнейших настольных логических игр теперь доступна для Android-устройств. Цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

Играть можно как против искусственного интеллекта, так и против человека на одном устройстве. В настройках присутствует возможность выбирать цвет фишек, размер игрового поля (9х9, 13х13, 19х19), задавать один из десяти уровней сложности (соответствуют рангам от 18 кю до 5 дана), а также просматривать игровую статистику.

Ключевые особенности:

  • Возможность выбора размера игрового поля 9х9, 13х13, 19х19 (в бесплатной версии для данного поля имеется ограничение в 180 ходов).
  • 10 уровней сложности от 18 кю до 5 дана.
  • Aya Go движок.
  • Возможность играть как против ИИ, так и против человека на одном устройстве.
  • Возможность игры с форой.
  • Поддержка китайских и японских правил игры.
  • Наличие подсказок.
  • Встроенный помощник.
  • Поддержка планшетов и смартфонов.
Скриншоты Go Free:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 215
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастольные - Логические
 Программа Go Free отмечена редакцией SoftPortal.com
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