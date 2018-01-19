PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER – легендарные футболисты, самые популярные футбольные клубы, качественная анимация и графика. Эти характеристики полностью подходят к обновленной версии популярного футбольного симулятора.

Полностью контролируйте движения игроков с помощью классического (виртуальный джойстик на экране) или продвинутого (свайпы и тапы по дисплею) способов.

Приобретайте игроков с помощью скаутов, через агентов или скаутский аукцион, выбирайте только лучших игроков для своей тактики. Каждый игрок уникален и с каждым матчем их опыт растет. Управляйте игроками непосредственно на поле или примеряйте роль футбольного менеджера и наблюдайте за игрой со стороны.

Привлекайте в свою команду футбольных звезд из лучших команд в Европе, Южной Америке и Азии. Приготовьтесь сыграть вместе или против таких звезд, как Л. Месси, Л. Суарес, Иньеста, Пике, Дембеле и др. Участвуйте в турнире «Лиги чемпионов» и бросайте вызов лучшим командам Европы.