Chess for Android 5.5 для Android
Chess for Android – шахматы для коммуникаторов, работающих под управлением Android. Поддерживается горизонтальная и вертикальная ориентация экрана. В настройках
Pulse Monitor 1.0.3 для Android
Простая утилита с которой смогут разобраться даже неопытные пользователи, позволяющая контролировать пульс с помощью подключаемых BLE устройств (пульсометров).
Pool Break Lite 2.7.2 для Android
Pool Break Lite – коллекция игр, включающая несколько разновидностей 3D пула, биллиарда, снукера и других популярных настольных игр. Красочная графика, реалистичная
Мастер по стрельбе из лука 3D 2.8 для Android
Мастер по стрельбе из лука 3D – реалистичная стрельба из спортивного лука по мишеням. Посетите четыре игровые локации, поражайте цели, несмотря на помехи, повышайте
Football Strike - Multiplayer Soccer 1.0.2 для Android
Бесконечные и увлекательные футбольные состязания в захватывающем и динамичном мультиплеере. Присутствует возможность играть с друзьями и бросить вызов игрокам со
Circular Tennis 2 Player Games 1.2 для Android
Circular Tennis 2 Player Games - довольно необычный теннисный симулятор для Android-смартфонов и планшетов, в который могут одновременно играть до четырех