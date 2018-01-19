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PES 2018 для Android

PES 2018 2.1.1 для Android

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Описание PES 2018 2.1.1 для AndroidОписание   Скачать PES 2018 2.1.1 для AndroidСКАЧАТЬ (26,92 Мб) Скриншоты PES 2018 2.1.1 для AndroidСкриншоты (13)   Статистика PES 2018 2.1.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о PES 2018 2.1.1 для AndroidОтзывы (0)  
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PES 2018 PRO EVOLUTION SOCCER – легендарные футболисты, самые популярные футбольные клубы, качественная анимация и графика. Эти характеристики полностью подходят к обновленной версии популярного футбольного симулятора. 

Полностью контролируйте движения игроков с помощью классического (виртуальный джойстик на экране) или продвинутого (свайпы и тапы по дисплею) способов.

Приобретайте игроков с помощью скаутов, через агентов или скаутский аукцион, выбирайте только лучших игроков для своей тактики. Каждый игрок уникален и с каждым матчем их опыт растет. Управляйте игроками непосредственно на поле или примеряйте роль футбольного менеджера и наблюдайте за игрой со стороны. 

Привлекайте в свою команду футбольных звезд из лучших команд в Европе, Южной Америке и Азии. Приготовьтесь сыграть вместе или против таких звезд, как Л. Месси, Л. Суарес, Иньеста, Пике, Дембеле и др. Участвуйте в турнире «Лиги чемпионов» и бросайте вызов лучшим командам Европы.

 

Скриншоты PES 2018:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)3 / 122
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе PES 2018

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