MakeApp - бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно узнать как девушка выглядит с макияжем или без него. Программа использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения, чтобы определить макияж на лице.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно всего лишь выбрать фотографию или видео, нажать одну кнопку и дальше программа все сделает сама.

Основные возможности: