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MakeApp для iOS

MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPad

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Описание MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPadОписание   Скачать MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (138 Мб) Скриншоты MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о MakeApp 4.0.2 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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MakeApp - бесплатное приложение для iPhone, iPad и iPod touch, с помощью которого можно узнать как девушка выглядит с макияжем или без него. Программа использует технологии компьютерного зрения и машинного обучения, чтобы определить макияж на лице.

Пользоваться приложением очень просто - достаточно всего лишь выбрать фотографию или видео, нажать одну кнопку и дальше программа все сделает сама.

Основные возможности:

  • Использование технологии компьютерного зрения и машинного обучения.
  • Добавление или удаление косметики с лица на фотографии.
  • Возможность обработки видео.
  • Наличие 3 стилей (Снятие макияжа, Легкий макияж и Ультрамакияж).

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты MakeApp:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФото - Редакторы
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