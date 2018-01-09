Vivino для Android

Vivino 8.15.7 для Android

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Описание Vivino 8.15.7 для AndroidОписание   Скачать Vivino 8.15.7 для AndroidСКАЧАТЬ (32,32 Мб) Скриншоты Vivino 8.15.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Vivino 8.15.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о Vivino 8.15.7 для AndroidОтзывы (0)  
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Vivino - простое и удобное в использовании приложение для Android, которое представляет собой мобильный сканер вин. Все, что нужно сделать - это сфотографировать этикетку вина. Программа подскажет среднюю оценку, цену, рекомендации по подходящим блюдам на основе сообщества из более 20 миллионов любителей вина.

Основные возможности:

  • Узнайте всё о вине за несколько секунд, просто сфотографировав этикетку.
  • В ресторане? Сфотографируйте винную карту, чтобы не ошибиться в своем выборе.
  • С помощью Vivino вы всегда сможете отслеживать ваши лучшие находки - теперь вам не сложно будет вспомнить, какое вино вам понравилось.
  • Vivino также показывает цены онлайн-магазинов, чтобы вы смогли сравнить и выбрать лучшее предложение.
  • Отслеживайте ваш персональный винный вкус и узнавайте больше о вине, которое вам нравится.
Скриншоты Vivino:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 76
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКулинария, напитки
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Отзывы о программе Vivino

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