Onefootball - незаменимое футбольные приложение для каждого фаната. Присутствуют онлайн трансляции, яркие моменты, новости, трансферы, статистика и видео подборка. Персональный контент основанный на ваших любимых командах, игроках и соревнованиях.
Приложение предоставляет новости, счета матчей в режиме реального времени и календари игр большого количества международных футбольных лиг и соревнований, таких как Чемпионат Европы, Premier League, FA Cup, Champions League, Euro League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Major League Soccer и многих других.
Ключевые особенности:
Онлайн трансляции и push-уведомления.
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Вся информация о любимом клубе - расписание игр, новости инсайдеров, информация об игроках и видео всегда под рукой в профиле команды.
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