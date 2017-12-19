Программы для iOS » Хобби, увлечения » Спорт » Onefootball 11.3 для iPhone, iPad
Onefootball для iOS

Onefootball 11.3 для iPhone, iPad

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Onefootball 11.3 для iPhone, iPadОписание   Скачать Onefootball 11.3 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (113 Мб) Скриншоты Onefootball 11.3 для iPhone, iPadСкриншоты (4)   Статистика Onefootball 11.3 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Onefootball 11.3 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Onefootball - незаменимое футбольные приложение для каждого фаната. Присутствуют онлайн трансляции, яркие моменты, новости, трансферы, статистика и видео подборка. Персональный контент основанный на ваших любимых командах, игроках и соревнованиях.

Приложение предоставляет новости, счета матчей в режиме реального времени и календари игр большого количества международных футбольных лиг и соревнований, таких как Чемпионат Европы, Premier League, FA Cup, Champions League, Euro League, Bundesliga, Primera Division, Serie A, Major League Soccer и многих других.

Ключевые особенности:

  • Онлайн трансляции и push-уведомления.
  • Смотрите мнения наших экспертов, предсказывайте результаты игр и голосуйте за лучшего игрока матча
  • Вся информация о любимом клубе - расписание игр, новости инсайдеров, информация об игроках и видео всегда под рукой в профиле команды.
  • Все соревнования и команды. Откройте для себя весь мир футбола с доступом ко всем международным соревнованиям и командам. Болейте вместе с фанатами со всего мира!

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Onefootball:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт - Ньюс ридеры, новости
ТОП-сегодня раздела "Спорт"
 

Onefootball 11.2.1 для iPhone, iPad

Получайте последние новости из мира футбола, счета матчей в режиме реального времени, результаты, основные моменты игр и многое другое со всех международных

Action Sound Free - Gun and Sports simulator 1.3.0 для iPhone, iPad, iPod

Action Sound Free - Gun and Sports simulator - воспроизводит реальные звуковые эквиваленты различных действий связанных со спортом (звуки ударов бит - деревянной иил

Eurosport 6.9.6 для iPhone, iPad

Eurosport - отличное приложение от ресурса Eurosport.com, которое будет держать Вас в курсе всех последних спортивных событий

Seven - 7-минутная тренировка 6.0.5 для iPhone, iPad

Программа для выполнения 7-минутной зарядки, которая основана на принципе циклических упражнений высокой интенсивности. Доступно более 200 различных упражнений для

HarrisBenedict 1.00 для iPhone, iPad, iPod

HarrisBenedict - исходя из данных о вашем возрасте, весе, росте, половом признаке, образе жизни, программа рассчитывает оптимальный для вас вес, сколько протеина вам

Onefootball Brasil 3.1.1 для iPhone, iPad

Onefootball Brasil - отличное приложение для всех любителей футбола, которое очень кстати в связи проведением грандиозного футбольного форума в Бразилии

скачать Adguard

Отзывы о программе Onefootball

Admin

Отзывов о программе Onefootball 11.3 для iPhone, iPad пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 