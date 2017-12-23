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CastBox для iOS

CastBox 3.0 для iPhone, iPad

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Описание CastBox 3.0 для iPhone, iPadОписание   Скачать CastBox 3.0 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (67.4 Мб) Скриншоты CastBox 3.0 для iPhone, iPadСкриншоты (3)   Статистика CastBox 3.0 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о CastBox 3.0 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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CastBox – удобное приложение для подкастов на iOS, которое предлагает пользователю непрерывное воспроизведение с настраиваемыми списками, возможность загружать эпизоды для оффлайн прослушивания и многое другое.

Доступно более миллион каналов подкастов на 70 разных языках в 16 различных категориях. Присутствует возможность следить за своими подписками с помощью облачной синхронизации.

Ключевые Особенности:

  • Персонализированные рекомендации, основанные на истории ваших воспроизведений и подписок на каналы.
  • Функциональный поиск, который позволит вам находить ваших любимых подкастеров, каналы и эпизоды.
  • Находите новые подкасты благодаря ежедневным спискам трендов и спискам самых популярных шоу.
  • Простая подписка в один тап на ваши любимые каналы, так что вы никогда не пропустите эпизод.
  • Оставляйте комментарии под выпусками и делитесь своим мнением с другими.
  • Делитесь своими любимыми подкастами с друзьями через Facebook, Twitter, e-mail и т.д.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты CastBox:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 7
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Радио
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Отзывы о программе CastBox

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