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FIFA Футбол для Android

FIFA Футбол 8.2.01 для Android

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Описание FIFA Футбол 8.2.01 для AndroidОписание   Скачать FIFA Футбол 8.2.01 для AndroidСКАЧАТЬ (48,88 Мб) Скриншоты FIFA Футбол 8.2.01 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика FIFA Футбол 8.2.01 для AndroidСтатистика   Отзывы о FIFA Футбол 8.2.01 для AndroidОтзывы (0)  
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FIFA Футбол – популярный футбольный симулятор выходит на новый уровень. Постройте идеальную команду с участием главных футбольных звезд современности и прошлого или тренируйте молодых игроков до статуса супер-футболистов. 

Одна из составляющих успеха – правильный выбор расстановки игроков и тактики на матч. Меняйте схему расстановки во время матча, отходя в оборону для удержания счета или переходя всей командой в атаку. Не стоит забывать и про замены – запасные игроки могут принести много пользы, выйдя по ходу матча.

Запускайте игру в одиночной компании, а когда наберетесь уверенности в своих силах, переходите в чемпионаты лиг или соревнуйтесь с лучшими игроками со всего мира в турнирах «Лига против лиги».

 

Что нового в FIFA Футбол 8.2.01 для Android?

В этом сезоне FIFA дарит вам новые игровые возможности и бесплатный предмет Криштиану Роналду. С этим обновлением вы можете:

  • тренировать любого игрока из любой лиги до рейтинга ОБЩ 100 и выше
  • включить суперзвезд современности и легендарных кумиров прошлого в свой состав
  • играть в одиночную кампанию, где в серии матчей можно получить ценных игроков и другие награды
  • показать свое мастерство с улучшенным классическим управлением
Скриншоты FIFA Футбол:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 47
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСпорт
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Отзывы о программе FIFA Футбол

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