AlarmMon для Android

AlarmMon 7.3.7 для Android

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Описание AlarmMon 7.3.7 для AndroidОписание   Скачать AlarmMon 7.3.7 для AndroidСКАЧАТЬ (17,7 Мб) Скриншоты AlarmMon 7.3.7 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика AlarmMon 7.3.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о AlarmMon 7.3.7 для AndroidОтзывы (0)  
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AlarmMon - бесплатный будильник, который не даст проспать. В зависимости от предпочтений пользователя, можно начинать утро с сигнала тревоги, музыки любимой группы, тихого сигнала, игрового будильника, видео- или голосового сигнала - все эти возможности есть в данном приложении. Можно изменять типы будильников, менять темы оформления, включать/выключать напоминания и оповещения и многое другое.

Ключевые особенности:

  • Различные типы будильников.
  • Возможность изменять темы оформления.
  • Ежедневные напоминания и оповещения.
  • Режим будильника для наушников.
  • Постепенное увеличение звука.
  • Возможность синхронизации списка будильников.
  • Наличие игровых будильников и многое другое.
Что нового в AlarmMon 7.3.7 для Android?
  • В случае запроса, пожалуйста, коснитесь вкладки "Связаться с нами" под кнопкой конфигурации. Пожалуйста, напишите там свои вопросы или запросы и мы ответим так быстро, как сможем.
  • Исправление ошибок.
Скриншоты AlarmMon:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 73
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПланировщики, календарь, часы
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Отзывы о программе AlarmMon

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