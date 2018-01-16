Дни рождения 3.2.3 для Android
Дни рождения (Birthdays) - бесплатное приложение для Android-устройств, которое поможет Вам организовать напоминания о днях рождении членов семьи и друзей
Народный календарь 1.11 для Android
Удобное приложение для мобильных устройств на платформе Android, благодаря которому можно узнавать различные народные приметы и поверья, знакомиться с важными
Отрывной календарь эпохи 70-х 1.5.04 для Android
Отрывной календарь эпохи 70-х - отличный календарь на Вашем Android-устройстве, который окунет Вас в атмосферу 70-х годов прошлого столетия
Календарь клева 5.15.0107.01 для Android
Календарь клева - полезное приложение для всех любителей рыбалки, с помощью которого можно со своего Android-устройства получить полный и точный прогноз предстоящей
Обратный отсчет дней 1.3.9 для Android
С этим виджетом вы никогда не забудете важное событие в своей жизни. Добавляйте несколько событий, настраивайте цвет для каждого обратного отсчета, выбирайте дни,
Мой День 2.0 для Android
Не хватает времени? Организуйте его! С планировщиком для Android "Мой День" вы не будете забывать о намеченных целях