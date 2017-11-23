CPU-L - отличное приложение для Android, которое представляет собой структурированный список процессоров компаний Intel и AMD, и будет незаменимо в том случае, если вы хотите собрать компьютер и не знаете какой процессор установить или же хотите знать точные спецификации конкретного процессора.

С помощью программы можно ознакомиться с подробными спецификациями всех процессоров AMD и Intel и даже тех, которые еще не выпущены, а также присутствует возможность сравнить до двух процессоров по спецификации между собой.

Основные возможности программы: