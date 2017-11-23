CPU-L для Android

CPU-L 2.0.7 для Android

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Описание CPU-L 2.0.7 для AndroidОписание   Скачать CPU-L 2.0.7 для AndroidСКАЧАТЬ (15,54 Мб) Скриншоты CPU-L 2.0.7 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика CPU-L 2.0.7 для AndroidСтатистика   Отзывы о CPU-L 2.0.7 для AndroidОтзывы (0)  
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CPU-L - отличное приложение для Android, которое представляет собой структурированный список процессоров компаний Intel и AMD, и будет незаменимо в том случае, если вы хотите собрать компьютер и не знаете какой процессор установить или же хотите знать точные спецификации конкретного процессора.

С помощью программы можно ознакомиться с подробными спецификациями всех процессоров AMD и Intel и даже тех, которые еще не выпущены, а также присутствует возможность сравнить до двух процессоров по спецификации между собой.

Основные возможности программы:

  • Более 1200 процессоров AMD и более 2500 INTEL процессоров со всеми спецификациями.
  • Более 280 фотографий процессоров.
  • Оценки тестов: сравнить производительность процессоров.
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • CPU компаратор. Сравните до 10 процессоров!
  • В автономном режиме нет необходимости иметь активное подключение к Интернету (для некоторых функций требуется подключение к Интернету).
Скриншоты CPU-L:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 22
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа CPU-L отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе CPU-L

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