GPU-L для Android

GPU-L 2.0.4 для Android

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Описание GPU-L 2.0.4 для AndroidОписание   Скачать GPU-L 2.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (12,28 Мб) Скриншоты GPU-L 2.0.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика GPU-L 2.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о GPU-L 2.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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GPU-L - структурированный список видеокарт от компаний AMD, NVIDIA и Intel, благодаря которому можно узнать точные спецификации любой видеокарты. Представлены видеокарты для ПК, ноутбуков, рабочих станций, серверные GPU, а также встроенные и консольные.

С помощью программы пользователь может узнать информацию о количестве ядер, базовой частоте видеокарты, TDP, используемом интерфейсе подключения, типе памяти, частоте шейдерных блоков, количестве ядер Cuda, версии DirectX, OpenGL, OpenCL, Vulkan и пр.

Возможности программы:

  • 800+ AMD GPU, 700+ NVIDIA GPU & 90+ Intel GPU со всеми спецификациями.
  • 100+ фотографий GPU.
  • Спецификации включают в себя GPU таких консолей как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т.д.
  • Функция «Избранное»: добавьте свои любимые GPU в один список!
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • Сравнение GPU. Сравнение до 10-ти GPU сразу!
  • Нет необходимости иметь активное подключение к интернету, приложение работает в оффлайн режиме (для некоторых функий интернет нужен).
Скриншоты GPU-L:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 20
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
 Программа GPU-L отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе GPU-L

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