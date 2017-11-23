GPU-L - структурированный список видеокарт от компаний AMD, NVIDIA и Intel, благодаря которому можно узнать точные спецификации любой видеокарты. Представлены видеокарты для ПК, ноутбуков, рабочих станций, серверные GPU, а также встроенные и консольные.
С помощью программы пользователь может узнать информацию о количестве ядер, базовой частоте видеокарты, TDP, используемом интерфейсе подключения, типе памяти, частоте шейдерных блоков, количестве ядер Cuda, версии DirectX, OpenGL, OpenCL, Vulkan и пр.
Возможности программы:
800+ AMD GPU, 700+ NVIDIA GPU & 90+ Intel GPU со всеми спецификациями.
100+ фотографий GPU.
Спецификации включают в себя GPU таких консолей как PlayStation, Xbox, Nintendo Switch и т.д.
Функция «Избранное»: добавьте свои любимые GPU в один список!
Обновляемая база данных через Over-The-Air.
Сравнение GPU. Сравнение до 10-ти GPU сразу!
Нет необходимости иметь активное подключение к интернету, приложение работает в оффлайн режиме (для некоторых функий интернет нужен).