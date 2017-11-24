Windscribe для Windows

Windscribe 1.80 build 33

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Windscribe 1.80 build 33Описание   Скачать Windscribe 1.80 build 33СКАЧАТЬ (15,75 Мб) Скриншоты Windscribe 1.80 build 33Скриншоты (2)   Статистика Windscribe 1.80 build 33Статистика   Отзывы о Windscribe 1.80 build 33Отзывы (1)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Windscribe - отличный VPN-клиент для Windows, который стоит на страже вашей конфиденциальности в Интернете, и позволяет анонимно смотреть видео, скачивать и просматривать содержимое веб сайтов.

Приложение надежно шифрует вашу браузерную активность, блокирует рекламу и снимает блокировку с развлекательного контента.

Основные возможности:

  • Блокировка отслеживания вашей деятельности в интернете.
  • Встроенный файервол с несколькими режимами работы.
  • Обход региональных блокировок веб-ресурсов.
  • Шифрование всех передаваемых данных (AES-256 с SHA512 и 4096-битным ключом RSA).
  • Безопасность при использовании общественного WiFi.
  • Блокировка раздражающей рекламы в Интернете.
  • Наличие разветвленной сети серверов в 50 странах по всему миру.
  • Несколько режимов подключений, используя различные порты и протоколы (UDP, TCP, Stealth (протокол TCP с помощью Stunnel)).
Скриншоты Windscribe:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 32
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
ТОП-сегодня раздела "Анонимайзеры, VPN"
 

friGate для Chrome, Opera, Firefox

Простой и надежный плагин, который без потери скорости предоставляет бесперебойный и конфиденциальный доступ к вашим любимым сайтам. Утилита улучшает и ускоряет

Tor Browser 7.0.10

Предоставляет надежную защиту персональной информации и конфиденциальности, которая осуществляется за счёт маршрутизации сетевого трафика по распределённой сети

Touch VPN 1.5.12 для Google Chrome

Touch VPN - удобный и простой в использовании VPN-клиент, позволяющий вам абсолютно свободно и безопасно использовать все возможности интернета

CyberGhost VPN 6.0.8.2959

Сделайте свое присутствие в Сети невидимым с CyberGhost VPN - приложение, которое обеспечит анонимное пользование Интернетом, гарантирует безопасность и

Freegate 7.61 Pro

Freegate - программа поможет обойти блокировку сайтов на уровне интернет-провайдеров по принципу использования сети приватных прокси-серверов. Приложение не требует

hide.me VPN 1.2.13

hide.me VPN - клиент VPN для Windows с набором уникальных функций, которые выделяют его среди других решений

скачать Adguard

Отзывы о программе Windscribe

Александр про Windscribe 1.80 build 33 [24-11-2017]

Отстой полный. Мало того что он без регистрации не работает, так ещё и не работает.
| | Ответить

Читать все отзывы (1) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 