SoC-L для Android

SoC-L 2.0.6 для Android

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Описание SoC-L 2.0.6 для AndroidОписание   Скачать SoC-L 2.0.6 для AndroidСКАЧАТЬ (10,99 Мб) Скриншоты SoC-L 2.0.6 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика SoC-L 2.0.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о SoC-L 2.0.6 для AndroidОтзывы (0)  
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SoC-L - бесплатное приложение, с помощью которого можно ознакомиться со всеми характеристиками SoCs ARM от основных производителей: Allwinner, Amlogic, Apple, Broadcom, Freescale, HiSilicon, MediaTek, Nvidia, Qualcomm, Rockchip, Samsung, Spreadtrum, ST-Ericsson, Texas Instruments и Xiaomi.

Основные возможности:

  • Более 450 SoCs со всеми характеристиками.
  • Наличие фотографий SoCs.
  • Функция «Избранное»: добавьте свои любимые SoCs в одно место.
  • Обновляемая база данных через Over-The-Air.
  • SoC компаратор. Сравните до 10 SoC.
  • Работает в автономном режиме, нет необходимости иметь активное подключение к Интернет (для некоторых функций требуется подключение к Интернету).
Скриншоты SoC-L:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 18
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе SoC-L

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