Lineage 2: Revolution - ролевая онлайн-игра для мобильных устройств с отличными визуальными эффектами, огромным открытым миром и крупномасштабными PvP-битвами между игроками.

Окунитесь в новый захватывающий фантастический мир с великолепными визуальными эффектами, реализованными на движке Unreal Engine 4. Масштабные бои в открытом мире, где на одном экране в реальном времени могут сражаться две сотни игроков!

Объединитесь с незнакомцами или создайте с друзьями клан, и завоевывайте эпические рейдовые подземелья, уничтожайте грозных монстров-боссов или сражайтесь в напряженных битвах с тысячами других игроков со всего мира.

Настало время новой главы в истории и новых героев, которые спасут мир от вечной тьмы. Присоединяйтесь к революции!

Ключевые особенности:

Масштабные PvP-поединки в реальном времени или возможность присоединится к масштабным битвам 50 на 50 в режиме «Осада крепости».

Движок Unreal Engine 4, который расширяет границы возможностей компьютерной графики на мобильных устройствах.

Потрясающе огромный, дышащий жизнью открытый мир, в котором одновременно тысячи игроков могут исследовать самые разные места, открывать новое и добиваться побед.

Вместе с друзьями и товарищами по гильдии или с тысячами других игроков со всего мира сражайтесь с эпическими боссами, участвуйте в массовых PvP-битвах и добывайте трофеи в рейдовых подземельях.

Примечание! После установки игре потребуется скачать дополнительные файлы размером 1171,7 Мб.