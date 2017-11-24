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Lineage 2: Revolution для Android

Lineage 2: Revolution 1.00.06 для Android

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Описание Lineage 2: Revolution 1.00.06 для AndroidОписание   Скачать Lineage 2: Revolution 1.00.06 для AndroidСКАЧАТЬ (93,02 Мб) Скриншоты Lineage 2: Revolution 1.00.06 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Lineage 2: Revolution 1.00.06 для AndroidСтатистика   Отзывы о Lineage 2: Revolution 1.00.06 для AndroidОтзывы (0)  
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4.50 из 5, всего оценок - 2
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Lineage 2: Revolution - ролевая онлайн-игра для мобильных устройств с отличными визуальными эффектами, огромным открытым миром и крупномасштабными PvP-битвами между игроками.

Окунитесь в новый захватывающий фантастический мир с великолепными визуальными эффектами, реализованными на движке Unreal Engine 4. Масштабные бои в открытом мире, где на одном экране в реальном времени могут сражаться две сотни игроков!

Объединитесь с незнакомцами или создайте с друзьями клан, и завоевывайте эпические рейдовые подземелья, уничтожайте грозных монстров-боссов или сражайтесь в напряженных битвах с тысячами других игроков со всего мира.

Настало время новой главы в истории и новых героев, которые спасут мир от вечной тьмы. Присоединяйтесь к революции!

Ключевые особенности:

  • Масштабные PvP-поединки в реальном времени или возможность присоединится к масштабным битвам 50 на 50 в режиме «Осада крепости».
  • Движок Unreal Engine 4, который расширяет границы возможностей компьютерной графики на мобильных устройствах.
  • Потрясающе огромный, дышащий жизнью открытый мир, в котором одновременно тысячи игроков могут исследовать самые разные места, открывать новое и добиваться побед.
  • Вместе с друзьями и товарищами по гильдии или с тысячами других игроков со всего мира сражайтесь с эпическими боссами, участвуйте в массовых PvP-битвах и добывайте трофеи в рейдовых подземельях.

Примечание! После установки игре потребуется скачать дополнительные файлы размером 1171,7 Мб.

Скриншоты Lineage 2: Revolution:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 18
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОнлайн клиенты - Ролевые, RPG
 Программа Lineage 2: Revolution отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Lineage 2: Revolution

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