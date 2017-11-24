Таинственные места для Android

Таинственные места 2.0.0 для Android

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Описание Таинственные места 2.0.0 для AndroidОписание   Скачать Таинственные места 2.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (15,46 Мб) Скриншоты Таинственные места 2.0.0 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Таинственные места 2.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Таинственные места 2.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Таинственные места – настоящая энциклопедия таинственных и мрачных мест на нашей планете.

Зачастую, легенды, предания и суеверия, связанные с каким-либо местом, основываются на пугающих и кровавых событиях, которые там произошли.

География включает все континенты, включая регионы Тихого океана, Антарктику и другие места. В приложении вы увидите фотографию и подробное описание событий, которые происходили в этих местах.

Узнайте, какие события проходили в мрачном лесу возле Проклятого ручья, какие тайны хранит Подгорецкий замок, что происходило на заброшенном Острове Хашима и многие другие тайны нашего мира.

Скриншоты Таинственные места:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 21
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМистика, гадания, оккультизм
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