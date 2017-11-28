CloudVPN для Windows

CloudVPN 1.2

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Описание CloudVPN 1.2Описание   Скачать CloudVPN 1.2СКАЧАТЬ (4,2 Мб) Скриншоты CloudVPN 1.2Скриншоты (1)   Статистика CloudVPN 1.2Статистика   Отзывы о CloudVPN 1.2Отзывы (0)  
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CloudVPN - незаменимое приложение для тех пользователей, которые нуждаются в беспрепятственном доступе к информации, надежной защите своих данных и полной анонимности в сети Интернет.

Ключевые особенности программы:

  • AES-256 шифрование.
  • Защита от хаккеров при подключении к публичному Wi-Fi и общим хотспотам.
  • Меняйте свое виртуальное местоположение в любое время. Подключайтесь к одному из 92 серверов в 34 странах мира.
  • DoubleVPN – двойная защита. CloudVPN создаст дополнительный шифрованный туннель между своими серверами.
  • Обход любых региональных блокировок ресурсов.
  • Полная анонимность.
Скриншоты CloudVPN:

Статус программы Демо версия | Цена: от 299 рублей
Ограничение в работе программы1 день бесплатно
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)7 / 16
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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