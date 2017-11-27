Money Lover для Android

Money Lover 3.6.92 для Android

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Описание Money Lover 3.6.92 для AndroidОписание   Скачать Money Lover 3.6.92 для AndroidСКАЧАТЬ (18,98 Мб) Скриншоты Money Lover 3.6.92 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Money Lover 3.6.92 для AndroidСтатистика   Отзывы о Money Lover 3.6.92 для AndroidОтзывы (0)  
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Money Lover - решение всё-в-одном, которое подойдёт для каждого, кто хочет окончательно решить все проблемы, связанные с финансами. Вне зависимости от того, какую конечную цель вы преследуете, будь то контроль затрат, формирование бюджета или мониторинг сбережений и счетов, данное приложение позволит защитить Вашу жизнь и жизнь ваших близких на пути улучшения финансово независимого образа жизни. Программа легко интегрируется между различными платформами и устройствами.

Ключевые особенности:

  • Синхронизация на всех Ваших устройствах.
  • Планируйте бюджет и отсекайте маловажное. Получайте сиюминутные уведомления о том, что Вы достигли установленного лимита.
  • Создавайте осуществимые цели для сбережений и будьте в курсе всего в режиме реального времени.
  • Наличие тщательно подобранных категорий, с возможностью создания своих категорий на все случаи жизни.
  • Наличие подсказок с интуитивно понятными диаграммами дадут вам детализированную картину всех ваших финансовых будней.
  • Напоминания о подходящих к оплате счетов.
  • Отслеживание и напоминание в режиме Долг/Заём.
  • Режим путешествий для туристов и путешественников.
  • Сохранение и восстановление личных данных.
  • Возможность делиться Вашими кошельками со своими партнёрами и членами семьи.
  • Поддержка наглядной часообразной диаграммы.
  • Набор красивых иконок для конкретных целей: уход за детьми, спорт, ежедневное, покупки и т. д.
Скриншоты Money Lover:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 15
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
 Программа Money Lover отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе Money Lover

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