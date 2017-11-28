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Война крабов для Android

Война крабов 2.0.3 для Android

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Описание Война крабов 2.0.3 для AndroidОписание   Скачать Война крабов 2.0.3 для AndroidСКАЧАТЬ (84,82 Мб) Скриншоты Война крабов 2.0.3 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Война крабов 2.0.3 для AndroidСтатистика   Отзывы о Война крабов 2.0.3 для AndroidОтзывы (0)  
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Война крабов - гигантские рептилии заполонили их земли, из-за чего крабам пришлось жить под землей. Спустя века они овладели силой кристаллов и готовы отомстить! Создайте огромную стаю крабов и восстаньте вновь, но на сей раз с большим войском. Вырастите армию крабов, улучшите их и прогоните чешуйчатых тварей прочь со своей территории!

Ключевые особенности:

  • Улучшайте более 80 прекрасно продуманных крабов.
  • Создавайте до 33 уникальных королев, которые возглавят стаю.
  • Раскрывайте 6 мощных способностей и изменяйте их с помощью более 18 разнообразных талантов.
  • Сражайтесь с опасными рептилиями, которых больше 50 видов.
  • Линяйте и перерождайтесь, приобретая мощные мутации.
  • Убейте Дикозверя и получите легендарные награды.
  • Бросайте вызов другим игрокам в напряженных соревнованиях.
  • Изменяйте гены и настраивайте крабов в Дереве Генов.
  • Позовите на помощь сильных союзников, таких как краб-убийца и золотой скат.
Скриншоты Война крабов:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 4
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
 Программа Война крабов отмечена редакцией SoftPortal.com
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