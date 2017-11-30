PNGGauntlet для Windows

PNGGauntlet 3.1.2

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Описание PNGGauntlet 3.1.2Описание   Скачать PNGGauntlet 3.1.2СКАЧАТЬ (900 Кб) Скриншоты PNGGauntlet 3.1.2Скриншоты (1)   Статистика PNGGauntlet 3.1.2Статистика   Отзывы о PNGGauntlet 3.1.2Отзывы (0)  
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PNGGauntlet – небольшая бесплатная утилита для оптимизации изображений в формате PNG, что будет, в первую очередь, полезно веб-разработчикам, позволяя им уменьшить время загрузки страниц сайта. Также присутствует возможность преобразования графических файлов JPG, GIF, TIFF и BMP в формат PNG.

По заявлению разработчиков данное приложение может уменьшить размер изображения практически на 200% в зависимости от качества файла. Присутствует пакетная обработка файлов.

Ключевые особенности приложения:

  • Оптимизация изображений в формате PNG.
  • Уменьшение размера изображения на 200%.
  • Возможность конвертации файлов JPG, GIF, TIFF и BMP в формат PNG.
  • Пакетная обработка файлов.
Скриншоты PNGGauntlet:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский
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Категории программыКонверторы - другое
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