Edius Pro - мощный инструмент для нелинейного видеомонтажа, функционал которого позволяет осуществлять обработку и монтаж записей, наложение звукового ряда, применение разнообразных 3D-эффектов и переходов, добавление текста и пр.
Приложение умеет работать с различными видео форматами, включая DV, HDV, AVCHD, поддерживает аппаратное ускорение, позволяет редактировать медиафайлы с различным разрешением (вплоть до 4k), присутствует поддержка H.265/HEVC кодирования и многое другое.
Ключевые особенности программы:
высокая скорость работы;
широкий список поддерживаемых форматов (MPEG-1/MPEG-2, QuickTime, Windows Media, AVCHD, XDCAM (SD and HD) и др);
нативное редактирование HDR контента;
монтаж и конвертирование в реальном времени;
редактирование медиафайлов с различным разрешением и кадровой частотой;
наличие разнообразных 3D-эффектов, переходов;
добавление титров в реальном времени;
интегрированный браузер источника видео;
возможность захвата трансляции с внешних камер в режиме реального времени;
удобная тайм-линия («монтажная дорожка»);
высокоскоростной экспорт HDV;
улучшенный алгоритм создания хромакеев;
поддержка новых файловых форматов, в том числе Infinity JPEG 2000, XDCAM и XDCAM EX, P2 (DVCPRO и AVC-Интра) и GFCAM;
DVD-авторинг на тайм-линии;
поддержка H.265/HEVC кодирования;
редактирование до восьми различных источников одновременно;
Direct-to-DVD экспорт.
Примечание! Для использования триальной версии программы, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, после чего на ваш электронный адрес прийдет письмо с ссылкой на загрузку и серийным номером активации.