Edius Pro для Windows

Edius Pro 9.00.2903

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание Edius Pro 9.00.2903Описание   Скачать Edius Pro 9.00.2903СКАЧАТЬ (673,21 Мб) Скриншоты Edius Pro 9.00.2903Скриншоты (5)   Статистика Edius Pro 9.00.2903Статистика   Отзывы о Edius Pro 9.00.2903Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Edius Pro - мощный инструмент для нелинейного видеомонтажа, функционал которого позволяет осуществлять обработку и монтаж записей, наложение звукового ряда, применение разнообразных 3D-эффектов и переходов, добавление текста и пр.

Приложение умеет работать с различными видео форматами, включая DV, HDV, AVCHD, поддерживает аппаратное ускорение, позволяет редактировать медиафайлы с различным разрешением (вплоть до 4k), присутствует поддержка H.265/HEVC кодирования и многое другое.

Ключевые особенности программы:

  • высокая скорость работы;
  • широкий список поддерживаемых форматов (MPEG-1/MPEG-2, QuickTime, Windows Media, AVCHD, XDCAM (SD and HD) и др);
  • нативное редактирование HDR контента;
  • монтаж и конвертирование в реальном времени;
  • редактирование медиафайлов с различным разрешением и кадровой частотой;
  • наличие разнообразных 3D-эффектов, переходов;
  • добавление титров в реальном времени;
  • интегрированный браузер источника видео;
  • возможность захвата трансляции с внешних камер в режиме реального времени;
  • удобная тайм-линия («монтажная дорожка»);
  • высокоскоростной экспорт HDV;
  • улучшенный алгоритм создания хромакеев;
  • поддержка новых файловых форматов, в том числе Infinity JPEG 2000, XDCAM и XDCAM EX, P2 (DVCPRO и AVC-Интра) и GFCAM;
  • DVD-авторинг на тайм-линии;
  • поддержка H.265/HEVC кодирования;
  • редактирование до восьми различных источников одновременно;
  • Direct-to-DVD экспорт.

Примечание! Для использования триальной версии программы, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте, после чего на ваш электронный адрес прийдет письмо с ссылкой на загрузку и серийным номером активации.

Скриншоты Edius Pro:

Статус программы Условно-бесплатная | Цена: от 50000 руб.
Ограничение в работе программы30 дней
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРедакторы
 Программа Edius Pro отмечена редакцией SoftPortal.com
ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

Avidemux 2.7.0

Avidemux - отличное приложение для редактирования и конвертирования видео. Поддерживает все популярные форматы. Кроме базовых операций редактирования, можно

ВидеоМАСТЕР 11.0

ВидеоМАСТЕР - универсальный видео конвертер с возможностью записи DVD дисков. Программа позволяет быстро конвертировать видео в любой формат, включая ролики высокого

VSDC Free Video Editor 5.8.1.788

VSDC Free Video Editor - бесплатный нелинейный видео редактор с богатым функционалом, который позволяет редактировать видео файлы и создавать клипы, используя при

Windows Live Movie Maker 16.4.3528.331

Windows Live Movie Maker - мощный и функциональный инструмент от компании Microsoft, с помощью которого можно создавать фильмы, эффектные видеоклипы из фотографий и

VirtualDub 1.10.4

VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб).

Adobe After Effects CC 2017.2 14.2.0.198

Программу Adobe After Effects называют Photoshopом для видео. Все, что только можно придумать для обработки видео реализовано в программе Adobe After Effects самым

скачать Adguard

Отзывы о программе Edius Pro

Admin

Отзывов о программе Edius Pro 9.00.2903 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 