Mobfish Hunter - действие игры происходит в 2020 году, после того, как жадная автократия лишила Землю редких элементов, а катастрофичное загрязнение превратило в хаос наши, бывшие когда-то прекрасными, океаны.
Теперь рыбы мирового океана мутировали в новый опасный вид, известный как рыбомафия. Чтобы победить этих злых тварей, возник новый класс охотников за рыбомафией. И сейчас Вы должны повести за собой их ряды. Экипируйте свои рыболовные снасти различными ракетами и холодным оружием, чтобы избавиться от рыбомафии и стать чемпионом по охоте за ней.
Особенности игры:
Действие происходит в мире охотников за рыбомафией, в каждой зоне которого обитают разные виды рыб-мафиози и поджидают увлекательные опасности.
Зона карантина имеет более 50 уровней.
Девять безумных видов оружия: потратьте деньги, полученные за удачные рыболовные экспедиции, на улучшение различных наживок морской мины: вращающиеся лезвия, ракеты увеличенного действия, возможность теплового самонаведения.
60 различных монет силы и более 50 000 комбинаций стилей игры.
Настраиваемые утилиты: погрузитесь в иссиня-черные глубины с тремя дополнительными утилитами, которые позволяют морской мине нырять глубже, двигаться быстрее и освещать темные воды.
Шесть таблиц лидеров: посмотрите свой локальный, региональный и мировой рейтинг охотников за рыбомафией.
30 заданий: проверьте ваши навыки охотника и пополните коллекцию редких рыб-мафиози, выполняя задания с гарантированной наградой.
Интеграция с Facebook: приглашайте друзей с Facebook и соревнуйтесь на рекорд.
Весь прогресс игры можно синхронизировать на многих платформах и устройствах.