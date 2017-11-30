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Mobfish Hunter для Android

Mobfish Hunter 3.7.5 для Android

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Описание Mobfish Hunter 3.7.5 для AndroidОписание   Скачать Mobfish Hunter 3.7.5 для AndroidСКАЧАТЬ (73,46 Мб) Скриншоты Mobfish Hunter 3.7.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Mobfish Hunter 3.7.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Mobfish Hunter 3.7.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Mobfish Hunter - действие игры происходит в 2020 году, после того, как жадная автократия лишила Землю редких элементов, а катастрофичное загрязнение превратило в хаос наши, бывшие когда-то прекрасными, океаны.

Теперь рыбы мирового океана мутировали в новый опасный вид, известный как рыбомафия. Чтобы победить этих злых тварей, возник новый класс охотников за рыбомафией. И сейчас Вы должны повести за собой их ряды. Экипируйте свои рыболовные снасти различными ракетами и холодным оружием, чтобы избавиться от рыбомафии и стать чемпионом по охоте за ней.

Особенности игры:

  • Действие происходит в мире охотников за рыбомафией, в каждой зоне которого обитают разные виды рыб-мафиози и поджидают увлекательные опасности.
  • Зона карантина имеет более 50 уровней.
  • Девять безумных видов оружия: потратьте деньги, полученные за удачные рыболовные экспедиции, на улучшение различных наживок морской мины: вращающиеся лезвия, ракеты увеличенного действия, возможность теплового самонаведения.
  • 60 различных монет силы и более 50 000 комбинаций стилей игры.
  • Настраиваемые утилиты: погрузитесь в иссиня-черные глубины с тремя дополнительными утилитами, которые позволяют морской мине нырять глубже, двигаться быстрее и освещать темные воды.
  • Шесть таблиц лидеров: посмотрите свой локальный, региональный и мировой рейтинг охотников за рыбомафией.
  • 30 заданий: проверьте ваши навыки охотника и пополните коллекцию редких рыб-мафиози, выполняя задания с гарантированной наградой.
  • Интеграция с Facebook: приглашайте друзей с Facebook и соревнуйтесь на рекорд.
  • Весь прогресс игры можно синхронизировать на многих платформах и устройствах.
Скриншоты Mobfish Hunter:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАркады и 2D
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