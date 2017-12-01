Captura для Windows

Captura 6.0.1

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Описание Captura 6.0.1Описание   Скачать Captura 6.0.1СКАЧАТЬ (1,78 Мб) Скриншоты Captura 6.0.1Скриншоты (9)   Статистика Captura 6.0.1Статистика   Отзывы о Captura 6.0.1Отзывы (0)  
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Captura – бесплатная, простая в использовании, но при этом весьма функциональная программа для записи видео с экрана монитора. Приложение может работать из системного трея, присутствует поддержка командной строки и "горячих" клавиш, имеется возможность наложения видео с веб-камеры и многое другое.

Особенности приложения:

  • Захват всего экрана, активного окна, выделенной области экрана или только аудио;
  • Включение / отключение отображения на видеозаписи: курсора мыши, кликов, набора текста;
  • Выбор кодека для сжатия (FFMpeg с несколькими кодеками, включая HEVC и MP4 x264; анимированный GIF, а также AVI в несжатом формате или MJPEG);
  • Возможность наложения видео с веб-камеры;
  • Настройка частоты кадров (до 30) и качества изображения;
  • Создание скриншотов в одном из популярных форматов (PNG, JPEG, BMP и др.) с выбором места их сохранения;
  • Возможность записывать звук одновременно с микрофона и аудио с ПК;
  • Возможность записывать видео из игр;
  • Работа из системного трея;
  • Управление «горячими» клавишами;
  • Поддержка командной строки.
Скриншоты Captura:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыВидео захват
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