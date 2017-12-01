Fraps 3.5.99 Fraps - популярный инструмент для создания скриншотов и записи видео из игр, с помощью которого геймеры также смогут оценить производительность установленной в ПК VirtualDub 1.10.4 VirtualDub - Программа для захвата и обработки видеофайлов. Она умеет читать и писать AVI2 (OpenDML) и многосегментные AVI-файлы (для преодоления барьера 2 Гб). UVScreenCamera 5.9 UVScreenCamera - программа для создания видеоучебников, демо-роликов и презентаций в формате SWF, AVI, UVF, EXE, FLV, GIF-анимация со звуком. Записывает все, что

MyCam 1.1 MyCam - бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет делать скриншоты и записывать видео с веб-камеры. Готовые снимки можно сохранять в формате Bandicam 4.0.2.1352 Bandicam - программа для захвата видео и снятия скриншотов в высоком качестве. Имеет простое управление с настраиваемыми параметрами записи. Поддерживает работу со PlayClaw 5.3702 PlayClaw - удобное и функциональное приложение, которое позиционируется как конкурент популярной программы Fraps, и предназначено для создания скриншотов и записи (в