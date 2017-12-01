Alien Hive - история о взращивании инопланетян, в которой игроку необходимо по принципу пятнашек перемещать похожие плитки пазла. Инопланетные малыши вылупятся из трех близлежащих зародышей, после чего надо помочь им дорасти до Верховных Инопланетян.

Присутствует возможность использовать ресурсные плитки модернизации, благодаря которым игрок может больше контролировать ситуацию на игровом поле и построить мощнейший инопланетный улей. Также следует избегать Гадких Ботов, которые блокируют перемещение ближайших к ним плиток (можно использовать специальные усилители для уничтожения этих тварей).

По мере продвижения ты для себя откроешь тайну скрытых инопланетян… и покоришь всю Красную Планету!

Основные возможности: