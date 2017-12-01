Все Сканворды 1.2.6j для Android
Все Сканворды – весь мир развлекательной литературы на вашем устройстве. Какуро, Кроссворды, Сканворды, Кейворды, Судоку и многое другое, что вы любите разгадывать в
Своя Игра 1.0.8 для Android
Своя Игра - бесплатная игра для Android, которая основана на одноименной популярной телевизионной викторине
Слово за слово 3.8.5.1 для Android
Слово за слово – головоломка, в которой придется составлять слова из предложенных букв. У вас есть две минуты, в течение которых вы должны найти больше слов, чем ваш
Слова из Слова 5.5 для Android
Слова из Слова - одна из лучших головоломок со словами для Android в замечательном бумажном стиле. Для прохождения вам доступны 96 уровней, также имеется мультиплеер
Sudoku Free 1.471 для Android
Sudoku Free – скоротайте время за разгадыванием головоломок судоку. Среди достоинств приложения можно выделить удобный интерфейс, советы и подсказки для начинающих
Jewels Link! 1.2.9 для Android
Jewels Link! – начните охоту за сокровищами и соберите как можно больше жемчужин и монет. Проведите пальцем, соединяя цепочки из трех и более жемчужин, и тогда