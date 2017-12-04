Microsoft Edge для iOS

Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPad

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Описание Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPadОписание   Скачать Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPadСКАЧАТЬ (121 Мб) Скриншоты Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPadСкриншоты (5)   Статистика Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPadСтатистика   Отзывы о Microsoft Edge 41.4 для iPhone, iPadОтзывы (0)  
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Microsoft Edge - мобильная iOS-версия фирменного браузера операционной системы Windows 10, которая благодаря наличию фоновой синхронизации, позволяет пользователям просматривать сайты на различных устройствах, не теряя данных. Приложение предлагает доступ к закладкам, истории просмотров, списку чтения и электронным книгам.

Основные возможности:

  • Просмотр веб-страниц на любых устройствах, в любом месте, без потери данных.
  • Синхронизация данных.
  • Доступ к закладкам, истории просмотров, списку чтения и электронным книгам.
  • Режим чтения.
  • Встроенный QR Code Reader.
  • Наличие голосового поиска.
  • Режим InPrivate, в котором данные просмотра (например история, временные файлы и cookies) не сохраняются на вашем устройстве.

Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.
В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app

Скриншоты Microsoft Edge:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаiOS iOS 9.x, iOS 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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