360 Security – круглосуточная защита от вредоносных программ и оптимизация работы устройства. В состав приложения входят антивирусный сканер и диспетчер задач,

DroidSheep Guard - программа позволяет защитить ваши аккаунты на Facebook, ebay, Twitter, LinkedIn и прочих. Злоумышленник не сможет их взломать используя вашу

Adguard - мощный интернет-фильтр и блокировщик рекламы для Android-смартфонов и планшетов, который предоставляет пользователю эффективную защиту от вредоносных,

Avast Mobile Security & Antivirus 6.7.1 для Android

Avast Mobile Security & Antivirus – защитите ваш смартфон бесплатным антивирусом с богатой функциональностью. Программа не только отсканирует файлы, но и изменит

Adblock Plus 1.3 для Android

Adblock Plus - полезное приложение для Android, которое работает в фоновом режиме и фильтрует рекламу, используя те же списки фильтров, что и браузерный плагин

Malwarebytes Anti-Malware 3.1.0.11 для Android

Malwarebytes Anti-Malware – надежная защита устройства от вредоносного программного обеспечения, в том числе программ-шпионов и троянов. Во время сканирования