Google Datally для Android

Google Datally 1.0 для Android

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Описание Google Datally 1.0 для AndroidОписание   Скачать Google Datally 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (5,88 Мб) Скриншоты Google Datally 1.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Google Datally 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Google Datally 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Google Datally - мобильный менеджер данных, который поможет вам мониторить, экономить и контролировать интернет-трафик. С помощью отслеживания и контроля над передаваемых и получаемых данных, можно экономить трафик и получить максимальную отдачу от вашего мобильного устройства.

Основные возможности приложения:

  • Экономия до 30% мобильного трафика посредством контроля за использованием интернет-соединения различных приложений.
  • Отображения в режиме реального времени использования трафика приложениями, с возможностью блокировки трафика, если ситуация вышла из-под контроля.
  • Наличие дополнительной информации об использовании трафика, в том числе историю потребления данных, распределенную по времени и разбитую по приложениям.
  • Персональные рекомендации об экономии трафика.
  • Встроенный помощник Wi-Fi Finder, который поможет найти обнаруживать близлежащий сети Wi-Fi и отображает различную полезную информацию, как например расстояние до точки доступа, рейтинг сети от других пользователей приложения и пр.
Скриншоты Google Datally:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСистема - Мониторинг
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Отзывы о программе Google Datally

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