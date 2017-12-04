BOOM для Android

BOOM 3.2.2893 для Android

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Описание BOOM 3.2.2893 для AndroidОписание   Скачать BOOM 3.2.2893 для AndroidСКАЧАТЬ (7,59 Мб) Скриншоты BOOM 3.2.2893 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика BOOM 3.2.2893 для AndroidСтатистика   Отзывы о BOOM 3.2.2893 для AndroidОтзывы (0)  
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BOOM — персональный музыкальный проигрыватель для социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники со всей музыкальной коллекцией для любителей слушать и загружать музыку. С приложением вы получите простой и быстрый доступ к своим аудиозаписям, сможете наслаждаться любимой музыкой, новинками, персональными рекомендациями и эксклюзивными премьерами, а также музыкой друзей и групп в одном приложении.

Возможности приложения:

  • Сохранение музыки для прослушивания без интернета.
  • Создание плейлистов.
  • Широкая музыкальная коллекция.
  • Все обновления музыки ваших друзей и сообществ.
  • Закладки для интересных новостей.
  • Удобный и многофункциональный плеер с эквалайзером.
  • Музыкальные новинки.
  • Альбомы артистов и авторские подборки.
  • Персональные рекомендации.
  • Ежедневный чарт популярной музыки.
  • Расширенный поиск.
  • Скробблер Last.fm.
  • Таймер отключения.
  • Смена темы приложения.
  • Коллекция музыки ваших друзей и сообществ.
  • Возможность поделиться музыкой с другом ВКонтакте.
  • Трансляция музыки в статус вашего профиля ВКонтакте.
Скриншоты BOOM:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБлоги, социальные сети - Плееры
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