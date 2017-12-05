Говорящий Том 2 5.2.3 для Android
Говорящий Том 2 – болтливый кот Том переехал в новую комфортабельную квартиру. Новая мебель, аксессуары, одежда сделали кота более презентабельным и важным. Он
Азбука-алфавит для детей 2.0.5 для Android
Азбука-алфавит для детей - обучающее приложение для Android, которое позволяет в игровой форме изучать русский алфавит
Assistant for War Thunder 1.6.12 для Android
Assistant for War Thunder – официальное приложения для игроков War Thunder. Тут вы найдете статистику собственных сражения и достижений своих друзей. В обширной
Сканер лица 2.4 для Android
Сканер лица - бесплатное Android-приложение, представляющее собой анализатор лица, с помощью которого основываясь на вводных данных, можно узнать на кого Вы похожи
YouTube Gaming 1.0.0.8 для Android
YouTube Gaming - официальный мобильный клиент одноименного сервиса, который ориентирован на просмотр видеороликов, связанных с играми
Учим цвета 1.0.6 для Android
Учим цвета - обучающее приложение для Android, которое позволяет детям в игровой форме выучить цвета и их оттенки, а так же узнать каких цветов бывают разные