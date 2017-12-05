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География Мира для Android

География Мира 1.2.92 для Android

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Описание География Мира 1.2.92 для AndroidОписание   Скачать География Мира 1.2.92 для AndroidСКАЧАТЬ (28,76 Мб) Скриншоты География Мира 1.2.92 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика География Мира 1.2.92 для AndroidСтатистика   Отзывы о География Мира 1.2.92 для AndroidОтзывы (0)  
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География Мира – обучающая викторина проверит ваши знания в области географии.

Для набора максимальных баллов требуются знать местоположение, флаги, столицы, население, религии, языки, национальные валюты и другие факты о странах.

Не отчаивайтесь, если ваших знаний не хватает, в игровой форме обучение происходит гораздо быстрее и приятней.

В игре вас ожидают:

  • 6000 вопросов с четырьмя уровнями сложности.
  • 2000 изображений.
  • 400 стран, территорий и островов.
  • Анализ ошибок после игры.
  • Турнирная таблица лучших игроков.
  • Энциклопедия.
Скриншоты География Мира:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский, Испанскийвсе языки
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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