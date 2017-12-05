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uMatrix для Windows

uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, Opera

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Описание uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, OperaОписание   Скачать uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, OperaСКАЧАТЬ (1,4 Мб) Скриншоты uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, OperaСкриншоты (4)   Статистика uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, OperaСтатистика   Отзывы о uMatrix 1.1.16 для Google Chrome, Firefox, OperaОтзывы (0)  
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uMatrix - полезный плагин для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, который представляет собой интерактивный блокировщик любых типов запросов браузера, позволяющий пользователю запрещать загрузку на веб-страницах разнообразных скриптов, фреймов, плагинов, рекламы и пр.

Данное расширение может блокировать практически любые объекты, начиная с доменных имен и заканчивая файлами cookie, css-элементами, изображениями, скриптами, фреймами, XHR и пр.

Основные возможности:

  • наличие черного и белого списка;
  • просмотр всех удаленных соединений, в том числе неудачных попыток подключений;
  • выбор собственной цветовой схемы;
  • блокировка любых объектов черного списка: файлов cookie, JavaScript, плагины, разнообразные веб-элементы и пр.;
  • удаление заблокированных cookie;
  • возможность использовать собственные черные списки, а не только рекомендованные;
  • удаление содержимого локального хранилища заблокированных сайтов;
  • автоматическая очистка кэша браузера через заданные пользователем интервалы времени;
  • возможность блокировки всех попыток аудита гиперссылок;
  • легкое добавление запросов в списки и многое другое.
Скриншоты uMatrix:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыУтилиты к браузерам - Firewalls
 Программа uMatrix отмечена редакцией SoftPortal.com
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Отзывы о программе uMatrix

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