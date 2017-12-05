uMatrix - полезный плагин для браузеров Google Chrome, Mozilla Firefox и Opera, который представляет собой интерактивный блокировщик любых типов запросов браузера, позволяющий пользователю запрещать загрузку на веб-страницах разнообразных скриптов, фреймов, плагинов, рекламы и пр.
Данное расширение может блокировать практически любые объекты, начиная с доменных имен и заканчивая файлами cookie, css-элементами, изображениями, скриптами, фреймами, XHR и пр.
Основные возможности:
наличие черного и белого списка;
просмотр всех удаленных соединений, в том числе неудачных попыток подключений;
выбор собственной цветовой схемы;
блокировка любых объектов черного списка: файлов cookie, JavaScript, плагины, разнообразные веб-элементы и пр.;
удаление заблокированных cookie;
возможность использовать собственные черные списки, а не только рекомендованные;