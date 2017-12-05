DriverHub для Windows

DriverHub 1.0.2.3611

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание DriverHub 1.0.2.3611Описание   Скачать DriverHub 1.0.2.3611СКАЧАТЬ (21,2 Мб) Скриншоты DriverHub 1.0.2.3611Скриншоты (5)   Статистика DriverHub 1.0.2.3611Статистика   Отзывы о DriverHub 1.0.2.3611Отзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

DriverHub - бесплатное и простое в использовании приложение для автоматического поиска, загрузки и инсталляции драйверов, благодаря которому можно самостоятельно исправить и стабилизировать работу ПК, и тем самым сэкономить время и деньги на его ремонте.

Программа позволяет осуществлять обновление устаревших драйверов, поиск отсутствующих в системе драйверов, а также их автоматическую установку. Приложение корректно распознает устройства практически любых производителей, включая Acer, AMD, Asus, Brother, Dell, HP, Lenovo, Compaq, Logitech, Microsoft, Nvidia, Samsung, Toshiba, Sony, LG и т.д.

При возникновении непредвиденных ситуаций всегда имеется возможность откатить драйвер к исходному состоянию с помощью функции Восстановления. Также приложение позволяет загрузить и установить различные полезные программы, например для управления сетями и общим доступом, менеджер дисков, диспетчер задач и прочие системные утилиты.

Скриншоты DriverHub:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДрайверы
ТОП-сегодня раздела "Драйверы"
 

Driver Booster Free 5.1.0.488

IObit Driver Booster - полезная программа, автоматически сканирующая и определяющая драйвера на ПК. После нахождения устаревших драйверов программа предлагает

Display Driver Uninstaller 17.0.8.0

Display Driver Uninstaller - бесплатная программа для удаления из системы драйверов видеокарт NVIDIA и AMD. Удаляет ключи реестра, файлы и папки. Будет полезна,

SlimDrivers 2.3.1

SlimDrivers - незаменимое приложение, позволяющее всегда иметь наиболее актуальные версии драйверов для всех компонентов Вашего ПК. Присутствует функция резервного

Snappy Driver Installer 1.17.11.1

Snappy Driver Installer - программа для поиска и установки драйверов. Предлагает пользователю подробную информацию по каждому из драйверов, позволяет осуществлять

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 (Full Package)

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, которые необходимы для работы приложений, основанных на архитектуре .NET Framework

Microsoft .NET Framework 4.5 / 4.5.2

Microsoft .NET Framework - набор библиотек и системных компонентов, наличие которых является обязательным условием для нормального функционирования многих

скачать Adguard

Отзывы о программе DriverHub

Admin

Отзывов о программе DriverHub 1.0.2.3611 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 