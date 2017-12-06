SafeIP 2.0.0.2615 SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым повысить анонимность в сети Интернет. Присутствует шифрование TrueCrypt 7.2 TrueCrypt - бесплатная программа, которая предназначена для надежной защиты любой информации путем создания в реальном времени (на лету) виртуальных зашифрованных КриптоАРМ 4.7.1 (сборка 8365) КриптоАРМ - универсальная программа для шифрования и электронной подписи файлов. Она используется для защиты корпоративной и личной информации, которая передается по

Folder Lock 7.7.2 Folder Lock - отличная программа для защиты информации от посторонних глаз. Folder Lock позволяет скрывать определенные файлы, папки и диски, шифровать их и VeraCrypt 1.21 VeraCrypt - продвинутая программа для создания надежных зашифрованных хранилищ данных на Вашем ПК, где можно безопасно хранить секретную и приватную информацию Folder Guard 17.7 Folder Guard Pro - С помощью этой программы можно легко защитить информацию, которая хранится на жестком диске. Тем самым можно предотвратить несанкционированный