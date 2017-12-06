Cryptor для Windows

Cryptor 2.1.0.8

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Описание Cryptor 2.1.0.8Описание   Скачать Cryptor 2.1.0.8СКАЧАТЬ (534 Кб) Скриншоты Cryptor 2.1.0.8Скриншоты (1)   Статистика Cryptor 2.1.0.8Статистика   Отзывы о Cryptor 2.1.0.8Отзывы (0)  
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Cryptor - бесплатная и простая в использовании программа, которая предназначена для группового шифрования файлов и копирования их в заранее назначенное хранилище, как например сетевой диск или в "облако". В программе применены самые современные методы шифрования и технологии.

Присутствует возможность шифровать выбранные пользователем файлы. В настройках можно выбирать предпочитаемый метод шифрования.

Скриншоты Cryptor:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
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Разработчик
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Категории программыШифрование
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