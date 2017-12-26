PROLOGISTA - программа для логистики, среднее между облачным и локальным решением, программный комплекс, который устанавливается на компьютер и может работать как в локальной сети, так и через интернет в любой точке мира.
Для этого Вам потребуется только ноутбук с установленной программой для транспортно-экспедиционных компаний и интернет (в данном случае плюс в том, что база находится на хостинге вдали от офиса).
Подкрепление для каждой организации своего перечня печатных документов: счетов, актов и прочих документов.
Единый справочник контрагентов, градация их по категориям, контроль за деятельностью контрагента.
Реестр невыполненных, выполненных заявок, копирование заявки на основе уже существующей.
Формы отчета, дебиторская задолженность, воронка продаж, отчеты по каждому сотруднику и отдела целиком.
Учет и расчет зарплаты сотрудников, оклады, премии, де премии, проценты от прибыли.
Система управления взаимоотношениями с клиентами, история деятельности работы с клиентом.