PROLOGISTA - программа для логистики, среднее между облачным и локальным решением, программный комплекс, который устанавливается на компьютер и может работать как в локальной сети, так и через интернет в любой точке мира.

Для этого Вам потребуется только ноутбук с установленной программой для транспортно-экспедиционных компаний и интернет (в данном случае плюс в том, что база находится на хостинге вдали от офиса).