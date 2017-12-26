PROLOGISTA для Windows

PROLOGISTA 1.0

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Описание PROLOGISTA 1.0Описание   Скачать PROLOGISTA 1.0СКАЧАТЬ (17,89 Мб) Скриншоты PROLOGISTA 1.0Скриншоты (3)   Статистика PROLOGISTA 1.0Статистика   Отзывы о PROLOGISTA 1.0Отзывы (0)  
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PROLOGISTA - программа для логистики, среднее между облачным и локальным решением, программный комплекс, который устанавливается на компьютер и  может работать как в локальной сети, так и через интернет в любой точке мира.

Для этого Вам потребуется только ноутбук с установленной программой для транспортно-экспедиционных компаний и интернет (в данном случае плюс в том, что база находится на хостинге вдали от офиса).

  • Подкрепление для каждой организации своего перечня печатных документов: счетов, актов и прочих документов.
  • Единый справочник контрагентов, градация их по категориям, контроль за деятельностью контрагента.
  • Реестр  невыполненных, выполненных заявок, копирование заявки на основе уже существующей.
  • Формы отчета, дебиторская задолженность, воронка продаж, отчеты по каждому сотруднику и отдела целиком.
  • Учет и расчет зарплаты сотрудников, оклады, премии, де премии, проценты от прибыли.
  • Система управления взаимоотношениями с клиентами, история деятельности работы с клиентом.
Скриншоты PROLOGISTA:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыТранспорт
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Отзывы о программе PROLOGISTA

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