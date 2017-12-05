Strava - отличное мобильное приложение для любителей бегать, кататься на велосипеде или просто проводить время на свежем воздухе.

Миллионы бегунов, велогонщиков и просто активных людей используют данное приложение, чтобы записывать данные своих тренировок, следить за прогрессом, общаться с единомышленниками, а также делиться фотографиями, рассказами и лучшими моментами своих спортивных приключений с друзьями.

Основные возможности: