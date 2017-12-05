Strava для Android

Strava 24.0.0 для Android

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Описание Strava 24.0.0 для AndroidОписание   Скачать Strava 24.0.0 для AndroidСКАЧАТЬ (36,67 Мб) Скриншоты Strava 24.0.0 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Strava 24.0.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Strava 24.0.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Strava - отличное мобильное приложение для любителей бегать, кататься на велосипеде или просто проводить время на свежем воздухе.

Миллионы бегунов, велогонщиков и просто активных людей используют данное приложение, чтобы записывать данные своих тренировок, следить за прогрессом, общаться с единомышленниками, а также делиться фотографиями, рассказами и лучшими моментами своих спортивных приключений с друзьями.

Основные возможности:

  • Отслеживание физической активности (отображаются такие ключевые показатели, как расстояние, темп, скорость, набор высоты и затраченные калории, а также интерактивная карта физической активности).
  • Индивидуальная задача.
  • Возможность сравнивать свои показатели на определенных сегментах тренировки.
  • Отслеживание активности друзей, партнеров и профессиональных спортсменов, чтобы просмотреть их тренировки, прокомментировать или поставить зачет.
  • Присоединяйтесь к понравившимся клубам, чтобы узнавать о предстоящих событиях, участвовать в обсуждениях или просто быть в курсе последних новостей.
  • Фото с тренировки.
  • Сравнение результатов турнирных таблиц, чтобы в следующий раз показать лучшее время.
  • Возможность делиться информацией о своей тренировке в Facebook, Instagram или Twitter.
  • Синхронизация с любимыми устройствами.
  • Тренировка с пульсометром.
  • Поддержка Android Wear.
Скриншоты Strava:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
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Категории программыСпорт - Здоровье
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