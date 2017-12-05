Strava - отличное мобильное приложение для любителей бегать, кататься на велосипеде или просто проводить время на свежем воздухе.
Миллионы бегунов, велогонщиков и просто активных людей используют данное приложение, чтобы записывать данные своих тренировок, следить за прогрессом, общаться с единомышленниками, а также делиться фотографиями, рассказами и лучшими моментами своих спортивных приключений с друзьями.
Основные возможности:
Отслеживание физической активности (отображаются такие ключевые показатели, как расстояние, темп, скорость, набор высоты и затраченные калории, а также интерактивная карта физической активности).
Индивидуальная задача.
Возможность сравнивать свои показатели на определенных сегментах тренировки.
Отслеживание активности друзей, партнеров и профессиональных спортсменов, чтобы просмотреть их тренировки, прокомментировать или поставить зачет.
Присоединяйтесь к понравившимся клубам, чтобы узнавать о предстоящих событиях, участвовать в обсуждениях или просто быть в курсе последних новостей.
Фото с тренировки.
Сравнение результатов турнирных таблиц, чтобы в следующий раз показать лучшее время.
Возможность делиться информацией о своей тренировке в Facebook, Instagram или Twitter.