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NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE для Android

NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для Android

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Описание NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для AndroidОписание   Скачать NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для AndroidСКАЧАТЬ (95,88 Мб) Скриншоты NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE 1.0.4 для AndroidОтзывы (0)  
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NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE – в этой игре вы встретите элементы стратегии и динамичного экшена.

Смелый и ловкий ниндзя должен защитить свою деревню от нападения врагов с помощью укреплений и ловушек, превращая ее в непобедимую крепость. Это защитит вашу деревню от нападения других игроков. В остальных случаях, вы столкнетесь с врагом лицом к лицу и будете выяснять победителя в бою. Противники будут повержены, если проводить фирменные атаки ниндзюцу и комбо.

В игре ведется боевой рейтинг, что бы выяснить самого умелого игрока. Нападайте на других игроков, защищайте свою крепость или создайте команду из 4-х игроков и вступайте в сражения с могущественными боссами. 

Скриншоты NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСтратегии - Экшен и 3D
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