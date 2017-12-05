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Tower Defense Generals – вашу колонию собираются атаковать броневики, танки, боевые беспилотники и другие враги. Для защиты территорий используйте пулеметы,
Вормикс 2.4.76 для Android
Вормикс – Android-версия популярной пошаговой тактической игры Worms, в которой участвуют боевые червяки. Играйте с ИИ или другими игроками PVP, используйте
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В ресторанном бизнесе, как известно, все самое интересное и захватывающее происходит на кухне. Попробуйте приготовить более 200 блюд в различных заведениях, начиная
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Revival (Возрождение цивилизации) 2 Trial - стратегия для Android-смартфонов. Игра вобрала в себя лучшие черты жанра. Здесь нужно добывать ресурсы, строить города,
South Park: Phone Destroyer 2.0.2 для Android
Уникальная игра с боями в реальном времени, в которой игрока ждут знакомые персонажи и фирменный юмор South Park, динамичные стратегические схватки в реальном