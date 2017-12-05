NARUTO X BORUTO NINJA VOLTAGE – в этой игре вы встретите элементы стратегии и динамичного экшена.

Смелый и ловкий ниндзя должен защитить свою деревню от нападения врагов с помощью укреплений и ловушек, превращая ее в непобедимую крепость. Это защитит вашу деревню от нападения других игроков. В остальных случаях, вы столкнетесь с врагом лицом к лицу и будете выяснять победителя в бою. Противники будут повержены, если проводить фирменные атаки ниндзюцу и комбо.

В игре ведется боевой рейтинг, что бы выяснить самого умелого игрока. Нападайте на других игроков, защищайте свою крепость или создайте команду из 4-х игроков и вступайте в сражения с могущественными боссами.