Cleaner для Windows

Cleaner 1.2.0.79

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Описание Cleaner 1.2.0.79Описание   Скачать Cleaner 1.2.0.79СКАЧАТЬ (608 Кб) Скриншоты Cleaner 1.2.0.79Скриншоты (1)   Статистика Cleaner 1.2.0.79Статистика   Отзывы о Cleaner 1.2.0.79Отзывы (0)  
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Cleaner - бесплатная программа, которая предназначена для того, что бы при нажатии кнопки "Очистить", или выключении компьютера, не оставалось никаких следов действий пользователя компьютера.

Возможности утилиты:

  • Удаление истории недавно открывавшихся документов.
  • Удаление истории и кэш файлов Интернет браузеров.
  • Удаление журнала событий Windows.
  • Удаление истории набранных адресов в WEB брайзерах.
  • Удаление из меню "Пуск"-"Выполнить" и др.
  • Очистка может выполняться как в ручном режиме, так и по выключении компьютера.
  • С помощью данной программы можно так же выполнять поиск в реестре и удаление ненужных данных.
Скриншоты Cleaner:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)13 / 13
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОчистка диска
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