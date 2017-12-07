7 Минут для Android

7 Минут 1.357.102 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание 7 Минут 1.357.102 для AndroidОписание   Скачать 7 Минут 1.357.102 для AndroidСКАЧАТЬ (17,29 Мб) Скриншоты 7 Минут 1.357.102 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика 7 Минут 1.357.102 для AndroidСтатистика   Отзывы о 7 Минут 1.357.102 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
0.00 из 5, всего оценок - 0
  • Рейтинг программы - 0.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

7 Минут - эффективный 7-минутный комплекс физических упражнений, которые вы можете делать в любое время и в любом месте и для выполнения которых требуется лишь 7 минут.

Эта программа для выполнения 7-минутной зарядки основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности» (англ. HICT), который, как доказано, является наиболее безопасным, эффективным и продуктивным способом улучшить состояние мышц и дыхательной системы.

Выполнение комплекса занимает около 7 минут. Он включает 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд между упражнениями. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. В зависимости от того, сколько времени у вас занимает выполнение каждого упражнения, повторите его 2-3 раза.

Возможности:

  • голосовое руководство, которые подскажет вам, когда выполнять упражнение, а когда отдыхать;
  • настройка времени выполнения каждого цикла в зависимости от конкретных обстоятельств;
  • настройка времени отдыха;
  • во время выполнения комплекса экран устройства не отключается;
  • привлекательный вид и дизайн интерфейса;
  • в журнале отображается полное время выполнения комплекса;
  • возможность поставить упражнения на паузу, а также перейти к следующему или предыдущему упражнению;
  • синхронизация с Google Fit;
  • ежедневные уведомления о необходимости выполнить упражнения.
Скриншоты 7 Минут:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье - Спорт
ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

АнтиКонтрафакт Алко 1.3.3 для Android

АнтиКонтрафакт Алко - полезное Android-приложение для любителей горячительных напитков, которое позволяет определить подлинность алкогольной продукции, а в случае

Тренировка грудных мышц 2.4.31 для Android

Тренировка грудных мышц - удобное приложение для Android, которое включает набор видеоуроков, в которых наглядно демонстрируется серия упражнений для нагрузки на

Справочник заболеваний 2.0.6 для Android

Справочник заболеваний – подробное описание большого количества заболеваний, включая подробное описание, лечение, симптомы и т.д. Справочник составлен специалистами

Таблица калорийности продуктов 1.5 для Android

Таблица калорийности продуктов - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно определить энергетическую ценность самых

Калорийка 0.63 для Android

Калорийка - полезная программа для пользователей, которых интересуют калории, подсчет калорий, диеты или похудение. Приложение в удобном виде предоставляет

Learn Piano 20171010 для Android

Learn Piano – для того, что бы играть на фортепиано не нужно покупать громоздкий инструмент. Установив приложение, вы получите более 128 музыкальных инструментов

скачать Adguard

Отзывы о программе 7 Минут

Admin

Отзывов о программе 7 Минут 1.357.102 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 
Корзина закачек (0)
Избранные
 
Категории
Windows
Mac
Android
iOS
Windows Phone
 
 