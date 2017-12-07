7 Минут - эффективный 7-минутный комплекс физических упражнений, которые вы можете делать в любое время и в любом месте и для выполнения которых требуется лишь 7 минут.

Эта программа для выполнения 7-минутной зарядки основана на принципе «циклических упражнений высокой интенсивности» (англ. HICT), который, как доказано, является наиболее безопасным, эффективным и продуктивным способом улучшить состояние мышц и дыхательной системы.

Выполнение комплекса занимает около 7 минут. Он включает 12 упражнений, каждое из которых выполняется в течение 30 секунд, с перерывами в 10 секунд между упражнениями. Для выполнения комплекса нужны лишь стул и стена. В зависимости от того, сколько времени у вас занимает выполнение каждого упражнения, повторите его 2-3 раза.

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