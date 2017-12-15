Delphi project analizer - данная программа является специализированной программой для использования совместно со средой разработки "Delphi" и предназначена для подсчета количества форм, модулей, строк, функций, процедур и других параметров в исследуемом проекте.

Приложение также позволяет хранить историю исследований проектов и тем самым даёт возможность выполнить комплексный анализ состояния проекта. Для исследования проекта, необходимо лишь указать файл проекта (*.dpr), и нажать кнопку "Старт".

Присутствует возможность автоматически, во время исследования, добавлять в заголовок каждого модуль проекта информацию о самом модуле.