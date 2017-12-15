Delphi project analizer для Windows

Delphi project analizer 5.2.0.17

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Описание Delphi project analizer 5.2.0.17Описание   Скачать Delphi project analizer 5.2.0.17СКАЧАТЬ (865 Кб) Скриншоты Delphi project analizer 5.2.0.17Скриншоты (1)   Статистика Delphi project analizer 5.2.0.17Статистика   Отзывы о Delphi project analizer 5.2.0.17Отзывы (0)  
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Delphi project analizer - данная программа является специализированной программой для использования совместно со средой разработки "Delphi" и предназначена для подсчета количества форм, модулей, строк, функций, процедур и других параметров в исследуемом проекте.

Приложение также позволяет хранить историю исследований проектов и тем самым даёт возможность выполнить комплексный анализ состояния проекта. Для исследования проекта, необходимо лишь указать файл проекта (*.dpr), и нажать кнопку "Старт".

Присутствует возможность автоматически, во время исследования, добавлять в заголовок каждого модуль проекта информацию о самом модуле.

Скриншоты Delphi project analizer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыDelphi, Pascal
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