PascalABC.NET 3.3
PascalABC.NET - это язык Object Pascal для платформы Microsoft.NET, содержащий все основные элементы современных языков программирования: модули, классы, перегрузку
Borland Turbo Pascal 7.0
Borland Turbo Pascal - известный язык программирования. Help русифицирован. В архив также входят модули: COLORSEL, DIALOGS, DRIVERS, EDITORS, GRAPH, GRAPH3,
diamFC 1.12.022
DiamFC - программа для построения блок-схем. Строит блок-схемы для программ, написанных на Pascal и Delphi
Turbo Pascal School Pak 1.3 / 1.3.1
Turbo Pascal School Pak — это тщательно доработанный установщик Turbo Pascal. Все острые углы срезаны, все выбоины заасфальтированы, насколько это было возможно.
AvtoShema 2.2
AvtoShema предназначена для построения Блок-схемы алгоритма по готовому коду. Загрузка кода как через модуль PAS так и через буфер обмена. Возможна загрузка из
FastReport VCL 5.3.1 для Delphi 2007
FastReport VCL - это компонент для построения отчетов, представляет собой сочетание дизайнера, генератора и Preview отчетов