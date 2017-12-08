MAC_spoofer для Windows

MAC_spoofer 1.0.0.1

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Описание MAC_spoofer 1.0.0.1Описание   Скачать MAC_spoofer 1.0.0.1СКАЧАТЬ (201 Кб) Скриншоты MAC_spoofer 1.0.0.1Скриншоты (1)   Статистика MAC_spoofer 1.0.0.1Статистика   Отзывы о MAC_spoofer 1.0.0.1Отзывы (0)  
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MAC_spoofer - при наладке компьютерных сетей, иногда бывает необходимо изменить MAC адрес сетевой платы своего компьютера на произвольный. Данная программа умеет генерировать произвольные MAC адреса, изменять сетевой адрес Вашей сетевой платы и перезапускать сетевой интерфейс.

Скриншоты MAC_spoofer:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)3 / 3
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСканеры, сниферы
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