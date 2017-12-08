Kingo SuperUser 2.1.6.2 для Android
Kingo SuperUser – программа координирует работу устройства, связанную с ROOT-правами. Самостоятельно выбирайте приложения, которым необходимы права суперпользователя
Cooler 3.3.50 для Android
Cooler – если у вас возникает ощущение, что ваше устройство перегревается, то данная утилита поможет выявить и справиться c проблемой. Вы сможете определить, какие
Root App Deleter 7.3.0 для Android
Root App Deleter – небольшая и полезная утилита для удаления приложений, установленных производителем устройства или пользователем. Программа работает на
KingRoot 5.2.2 для Android
KingRoot – если вы захотите получить права Root на своем Android-устройстве и при этом не сильно заморачиваться с подключениями к ПК, то приложение идеально вам
Dr. Booster 2.0.1072 для Android
Dr. Booster – программа представляет собой оптимизатор работы устройства, она анализирует оперативную память для улучшения производительности, ускорения игр и
The Cleaner 1.8.8 для Android
Приложение для оптимизации и ускорения вашего девайса на Android с подробной панелью управления. Добавьте скорости вашему смартфону, очистите оперативную и