5 Files Go от Google – официальное приложение от создателя Android совмещает в себе несколько полезных функций. В первую очередь, это классический файловый менеджер с функциями управления файлами и поиском. Фотографии, видео и документы можно легко находить с помощью фильтров. Приложение также поможет освободить внутреннюю память от ненужных файлов. В устройстве могут храниться старые картинки из чатов, повторяющиеся файлы, неиспользуемые приложения, кеш и другие лишние данные. Чем дольше вы будете использовать программу, тем больше и точнее будут рекомендации по удалению файлов. Files Go умеет передавать файлы на другое устройство с установленным приложением даже без интернета. Скорость передачи данных между девайсами достигает 125 Мбит/с. Безопасность обеспечивается благодаря шифрованию WPA2. Так как программа разрабатывалась с учетом требований операционной системы Android Go, то она не занимает много места и будет работать на девайсах с объемом оперативной памяти от 512 Мб.