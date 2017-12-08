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Files Go для Android

Files Go 1.0.177260766 для Android

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Описание Files Go 1.0.177260766 для AndroidОписание   Скачать Files Go 1.0.177260766 для AndroidСКАЧАТЬ (5,85 Мб) Скриншоты Files Go 1.0.177260766 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Files Go 1.0.177260766 для AndroidСтатистика   Отзывы о Files Go 1.0.177260766 для AndroidОтзывы (0)  
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Files Go от Google – официальное приложение от создателя Android совмещает в себе несколько полезных функций.

В первую очередь, это классический файловый менеджер с функциями управления файлами и поиском. Фотографии, видео и документы можно легко находить с помощью фильтров.

Приложение также поможет освободить внутреннюю память от ненужных файлов. В устройстве могут храниться старые картинки из чатов, повторяющиеся файлы, неиспользуемые приложения, кеш и другие лишние данные. Чем дольше вы будете использовать программу, тем больше и точнее будут рекомендации по удалению файлов.

Files Go умеет передавать файлы на другое устройство с установленным приложением даже без интернета. Скорость передачи данных между девайсами достигает 125 Мбит/с. Безопасность обеспечивается благодаря шифрованию WPA2.

Так как программа разрабатывалась с учетом требований операционной системы Android Go, то она не занимает много места и будет работать на девайсах с объемом оперативной памяти от 512 Мб. 

Скриншоты Files Go:

Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 0
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыОптимизация - Работа с файлами
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