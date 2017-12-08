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5 LinkedIn - удобный способ взаимодействия со специалистами из вашей отрасли. Новости, актуальные для вашей профессии, ежедневный обзор событий в вашей сети, возможность быстро установить контакт и оставаться на связи – всё в одном приложении. Основные возможности: Расскажите историю своего профессионального развития в личном профиле.

Добавление изображения профиля или фотографии.

Поиск людей или предложений по работе.

Просмотр активности в вашей сфере деятельности.

Поиск людей, которые работают в конкретной компании.

Для соискателей имеется возможность просмотра профиля менеджеров по найму и их контактов.

Поиск работы, людей, сотрудников, компаний и возможностей для бизнеса.

Просмотр других профилей.

Мониторинг компаний, для создания новых рабочих мест.

Обновление своей учетной записи до LinkedIn Premium прямо из приложения.

Работодатели могут перечислить вакансии и найти потенциальных сотрудников. Обращаем Ваше внимание на то, что для скачивания даже бесплатных программ для iPhone у вас должен быть зарегистрирован аккаунт на Apple Store и установлена программа iTunes.

В любой момент разработчик программы может поменять статус программы с бесплатной на условно-бесплатную. На SoftPortal.com все программы платформы iPhone со статусом условно-бесплатная можно только купить. Программы для iPhone, обычно, имеют расширение *.ipa, *.app LinkedIn для Android